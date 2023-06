Gaeta, una camminata contro la violenza in memoria delle vittime di femminicidio

Gaeta, 22 giugno 2023 – Venerdì 23 giugno, alle 20:00, l’Associazione “Diritto&Donna”, in collaborazione con Zantour Viaggi e Gaeta Padel, organizza una camminata contro la violenza, in memoria delle vittime di femminicidio.

La partenza è prevista da via Marina di Serapo, di fronte ai giardinetti pubblici, e il percorso prevede l’arrivo nel quartiere Sant’Erasmo e ritorno. All’arrivo, i partecipanti si raccoglieranno in un momento di riflessione e faranno volare in cielo tanti palloncini, in ricordo delle donne che non ci sono più. Si invita ad indossare una maglietta rossa.

«Vi aspettiamo numerosi – ha dichiarato la Presidente di “Diritto&Donna”, Valeria Aprile -, per ricordare tutte le donne uccise per mano di chi avrebbe dovuto amarle».