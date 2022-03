Gaeta unita contro bullismo e cyberbullismo (VIDEO)

Si è tenuto questa mattina, presso l’aula magna dell’Istituto Nautico Caboto, il convegno “Bullismo e cyberbullismo: i danni visibili e invisibili”.

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio progetto “Mediazione e gestione del conflitto”, proposto dall’Associazione Kairos, con il patrocinio e la partecipazione della Cooperativa C.R.I.S.I. Scarl Onlus e del Ministero di Grazia e Giustizia.

Come dichiarato dall’organizzatrice e mediatrice del convegno, l’avv. Roberta Castini, è importante parlare di questi temi per motivi legati non solo al contesto storico ma anche territoriale. Purtroppo infatti, i reati dei minori legati a fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono in larga diffusione soprattutto in seguito alle restrizioni dettate dalla crisi pandemica.

Tra gli obiettivi, prevenire situazioni conflittuali, attraverso la formazione dei ragazzi sui principi costituzionali e la diffusione del concetto di responsabilità inteso come conoscenza delle conseguenze delle proprie azioni.

Presenti, oltre al sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Lazio Monica Sansoni, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte, della Dirigente Scolastica dell’Istituto “Caboto” Maria Rosa Valente, del Regista e autore del progetto “A colpi di Ciak” patrocinato dal MIUR Fausto Petronzio, del Funzionario ULEPE di Latina del Ministero della Giustizia Sabrina Mazzante e di Monica Costa Responsabile del Centro di Giustizia Riparativa del sud pontino C.R.I.S.I. Scarl onlus.

Un’occasione dunque, con le parole del primo cittadino, per lanciare un messaggio forte: “Gaeta è unita con tutte le istituzioni contro questo fenomeno”.

Maria Concetta Valente