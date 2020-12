Gaeta, un’ora di sosta gratuita da sabato 19 a mercoledì 6 gennaio: l’approvazione in giunta

Un’ora gratuita (dalla seconda ora di sosta in poi) sulle strisce blu in città da sabato 19 dicembre a mercoledì 6 gennaio. Un’iniziativa che nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione comunale di Gaeta e la Confcommercio Lazio Sud Gaeta.

“Sosteniamo le nostre attività commerciali – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – garantendo un’ora di sosta gratuita in città nella fascia oraria 9 – 21. Un’iniziativa che, soprattutto in questa delicata fase storica, intende venire incontro anche alle esigenze dell’economia locale consentendo a tutti coloro che si recheranno in città di poter trascorrere un momento di svago o per effettuare gli acquisti natalizi”.

La Confcommercio Lazio Sud di Gaeta, attraverso la sua Presidente Lucia Vagnati, ringrazia l’Amministrazione comunale per aver accolto in breve tempo la richiesta dell’Associazione di un’iniziativa rientra in un più vasto progetto, che la Confcommercio Nazionale sta portando avanti, con lo Slogan “#ComproSottoCasa”, per promuovere, in occasione delle Festività Natalizie, l’economia locale e i negozi di vicinato.

“In questa fase di emergenza economica e sanitaria – dichiara la Presidente Vagnati – le aziende, ma anche le comunità cittadine, stanno soffrendo molto; sarà un Natale molto diverso, con limitazioni e difficoltà, e Confcommercio Lazio Sud Gaeta insieme a tutte le altre Confcommercio del Territorio delle province di Latina e Frosinone ha voluto aderire al progetto della nostra Confederazione Nazionale per dare un impulso allo shopping “sotto casa” come spinta a creare un clima positivo per tutti”.

“Accogliamo con piacere – commenta l’Assessore attività produttive Luca Gallinaro – la proposta proveniente da Confcommercio, l’Amministrazione si dimostra vicina alle esigenze del territorio sperando di poter continuare a collaborare al fine di sostenere le imprese in questo momento di difficoltà”.

“In questo periodo di emergenza sanitaria – conclude l’Assessore ai parcheggi Gianna Conte – abbiamo accolto e condiviso la proposta della Presidente della Confcommercio, Lucia Vagnati, agevolando le attività cittadine con un’ora di parcheggio gratuito per garantire la possibilità di effettuare acquisti nel periodo natalizio, sempre in sicurezza. Tale iniziativa sarà realizzata in sinergia con il Comando della Polizia Locale”.