Garigliano Plastic Free, volontari in azione il 16 Maggio a Minturno

Domenica 16 Maggio i volontari dell’Associazione Plastic Free tornano alla Foce del Garigliano per liberare la spiaggia di ponente dalla plastica. Come il 25 Aprile quando quattrocento volontari in maglietta blu hanno ripulito più di tre chilometri di spiaggia della sponda campana, anche questa volta, con il patrocinio del Comune di Minturno, in collaborazione con l’Ente Parco Riviera di Ulisse, Contratto di Costa Riviera di Ulisse e Foce Fiume Garigliano e insieme alle associazioni Atargatis, CAI Family, Camminatori del Golfo, A.I.P.U., Associazione Culturale “Un Mondo di Piccole Cose – Lo Spiringuacchio, gli uomini e le donne in maglietta blu danno appuntamento alle 9.30. Il tutto, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, indossando mascherine e rispettando la distanza minima di sicurezza di 2 metri uno dall’altro. Parte attiva, senza la cui partecipazione il tutto non sarebbe stato possibile, il Green Cafè, la Falegnameria Grifó, Despar Scauri e il ristorante La Nueva Moet.

