Gemellaggio tra le sezioni della Fidapa Bpw Italy di Gallipoli e di Gaeta-Formia-Minturno

E’ stato suggellato nell’aula consiliare del Comune di Gallipoli il gemellaggio tra le Sezioni Fidapa Bpw Italy Gaeta-Formia-Minturno e di Gallipoli rappresentate dalle due presidenti Francesca Di Rocco e Teresa Chianella. L’idea del patto di amicizia prende origine dall’incontro avvenuto nel maggio 2022 nel Golfo di Gaeta. Alla cerimonia che si è tenuta lo scorso fine settimana nel Salento hanno presenziato i due sindaci Gianluca Taddeo e Stefano Minerva, oltre alla presidente del Distretto Sud Est Maria Nuccio, alla segretaria del Distretto Centro Concetta Di Palo, all’assessore alle Pari Opportunità Tonia Fattizzo e alle socie di entrambi i Distretti. I primi cittadini hanno sottolineato il valore della pregevole iniziativa, tutta al femminile, che abbraccia i due territori affacciati sul mare e hanno inoltre stretto una proficua collaborazione.

“L’evento organizzato tra le due sezioni della Fidapa si è rivelato molto importante anche in un’ottica futura di sinergia istituzionale – ha commentato il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Si tratta di una piena condivisione di comuni valori che sono alla base della costruzione di un rapporto, che può costituire l’inizio di un discorso più ampio. Un primo step che potrà sicuramente portare benefici per il futuro sviluppo economico, turistico e commerciale dei due territori”. “Sono un po’ emozionato – ha confessato il sindaco Taddeo – venivo in questi luoghi quando ero studente. Rappresentare la mia città qui, in questo posto così affascinante e ricco di storia, è un bel risultato e mi rende estremamente orgoglioso. Un momento che dobbiamo cogliere al volo anche per avviare un rapporto sinergico da condividere fra le due amministrazioni”.

Il primo cittadino di Formia ha invitato il suo “collega” pugliese, al Giubileo di San Michele Arcangelo, lo storico pellegrinaggio religioso, che si terrà prossimo 18 giugno all’Eremo di S. Michele, alle pendici di monte Altino.

L’impegno assunto anche dalle massime rappresentanti della Fidapa, che ha lo scopo di coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, è di aver stipulato “un patto di reciproca amicizia, di mutua cooperazione per un confronto di idee, uno scambio di esperienze ed un progetto di attività congiunte al fine di rafforzare i vincoli di conoscenza e solidarietà e di aumentare l’efficacia della loro azione per raggiungere gli obiettivi comuni e realizzare iniziative idonee per eliminare ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne, per costruire una società più giusta e pacifica”.

Il rinnovo del patto era stato preceduto dal convegno al teatro Garibaldi “La città bella: storia di donne, memoria e cultura”, che ha fatto da apripista alla conoscenza della storia di Gallipoli. “Emozione, valori e prospettive future sono stati i temi che hanno sancito il gemellaggio – ha affermato la presidente della Fidapa Bpw Italy Gaeta-Formia-Minturno, Francesca Di Rocco – un incontro importante in cui è stato possibile toccare con mano il vero senso dell’appartenenza. Amicizia, sorellanza, condivisione di identità e la bellezza dei luoghi hanno fatto da cornice al suggello di questo alto momento istituzionale della nostra Federazione”.