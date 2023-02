Gestione dei rifiuti a Gaeta. Da giovedì 16 l’inizio del nuovo servizio

A partireda giovedì 16 febbraio a Gaeta il servizio di raccolta dei rifiuti passerà in gestione, a seguito di gara europea regolarmente espletata, al Raggruppamento Temporaneo di. Imprese Soc. De Vizia Transfer S.p.A. e URBASER. Si precisa che per tutte le utenze e nell’immediato, il servizio non subirà variazioni per cui sono confermate le modalità e gli orari di conferimento dei rifiuti.

Assessore Diego Santoro

“Al termine della fase transitoria – spiega il Sindaco Cristian Leccese – verranno introdotte importanti novità che contribuiranno a potenziare/rafforzare il servizio. Tra gli obiettivi, quello di far crescere in punti percentuale la raccolta differenziata; aumentare il valore sociale della sostenibilità ambientale; efficientare gli standard qualitativi. La sostenibilità ambientale rappresenta uno degli asset fondamentali della nostra Amministrazione. L’attenzione verso l’ambiente, l’educazione e la sostenibilità ecologica, il raggiungimento di standard di qualità della vita ottimali ed elevati, sono per noi punti imprescindibili e il nostro compito è quello di adottare ogni misura possibile per far sì che ogni cittadino possa goderne. Gaeta – conclude il primo cittadino – punta, inoltre, per il decimo anno consecutivo all’ottenimento della Bandiera Blu, che tra i criteri di assegnazione ha proprio l’educazione, gestione e informazione ambientale, ed è nostra intenzione migliorare ancora di più questi parametri. È necessario anche l’impegno di tutti noi. Un impegno verso il controllo e il rispetto delle regole, al quale devono seguire una sensibilità più attenta alla cura dell’ambiente, alla riqualificazione e valorizzazione urbana, alla coscienza green, ecologica e civica”.

“In questa prima fase – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Diego Santoro – sono previsti, inoltre, una serie di incontri con gli operatori commerciali, rappresentanti di categoria, utenti ed amministratori di condominio finalizzati a confrontarci anche sulla definizione del nuovo calendario della raccolta dei rifiuti.”.