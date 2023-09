Giannicola Nicoletti presenta l’oscuro romanzo “La Cattedrale del Male”

Genere: Thriller/Horror esoterico

Pagine: 200

Prezzo: 18,99 €

Codice ISBN: 9798832407708

«Giurai che, se l’aspirazione di quegli infami era di raggiungere l’inferno, gli avrei dato una mano molto volentieri»: “La Cattedrale del Male” di Giannicola Nicoletti è un thriller orrorifico duro e cruento, ad altissimo tasso di tensione e con una particolare predisposizione per il grottesco, lo splatter e il macabro; per questi motivi è adatto a lettori dagli stomaci forti, e che amano le storie misteriose e violente. L’autore riflette sulla natura del Male, quello che proviene in primis dagli esseri umani, mentre narra una vicenda in cui si avrà a che fare con un’oscura setta, con un intero paese soggiogato, con inquietanti sparizioni e con un prete dagli scopi tutt’altro che edificanti. La storia è ambientata nei pressi della Cattedrale di Elawer, un piccolo villaggio in cui vivono soprattutto persone anziane; un operaio, Johnny Baker, si è appena occupato dei lavori di ristrutturazione della chiesa quando, nei pressi dell’abitazione del custode dell’edificio religioso, nota qualcosa all’interno di un cassonetto di alluminio che cambierà totalmente il corso della sua esistenza – «In un liquido denso e giallastro, galleggiavano due torsi riversi a faccia in giù. Ero agghiacciato. I corpi erano nudi, troncati di netto all’altezza della cintola, e avevano delle enormi cicatrici sulla schiena, che partivano dalla base del collo e arrivavano all’altezza dei reni. Le enormi ferite erano ricucite in modo grossolano con uno spago nero molto spesso». Ha inizio a questo punto un’avventura folle per Johnny, che viene accerchiato dai probabili esecutori di quei terribili delitti ed è costretto a nascondersi e, in questo modo, a scoprire particolari ancora più sconcertanti relativi a quella piccola comunità, che sembra essere diventata il covo per il Male più bieco. C’entra il satanismo, c’entrano sanguinosi rituali e anche un libro maledetto – «Scoprì che questo manoscritto è un vangelo dei pastori di Satana, che speravano nell’incarnazione del demonio attraverso i loro corpi. Diceva che era stato scritto sotto dettatura del diavolo stesso da un vecchio monaco posseduto da un demone minore, un discepolo di Satana. Era successo secoli prima in un antico monastero sconsacrato e abbandonato». Aiutato dall’ispettore Arthur Miller, l’unico insieme a lui che si sta davvero rendendo conto di cosa stia accadendo ad Elawer, Johnny cerca di fermare quei folli satanisti prima che compiano una strage; il Male è però sempre in agguato, e ha tentacoli pronti a imprigionare e denti aguzzi per fare a pezzi le proprie vittime.

