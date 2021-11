Giardino crematorio di Gaeta, il TAR accoglie il ricorso

Giardino crematorio a Gaeta, il candidato sindaco per le elezioni amministrative del prossimo anno a Gaeta Antonio Salone e l’ideatore del suo progetto politico “Transizione popolare per Gaeta” Luigi Zazzaro dichiarano: “Ieri il Tar, ha demolito la proposta dell’amministrazione comunale accogliendo completamente il ricorso con il quale la signora M.P. alla quale va il nostro personale ringraziamento per la sua tenacia e determinazione per aver impugnato tutti gli atti amministrativi relativi all’iter progettuale approvati negli uffici gaetani. Il Tar gli ha dato ragione su tutta la linea annullando la deliberazione comunale numero 75 che approvava il progetto preliminare e la determina 764 con la quale il dirigente al settore dichiarava conclusa la Conferenza dei Servizi.”