Giocattoli sicuri e certificati: la scelta migliore per i bimbi, e non solo

Spesso, quando siamo bambini, riceviamo in dono dei giocattoli che poi ci accompagnano per tutta la vita. Bambole, peluches, modellini di macchine, oggetti da costruire, tutti questi giochi sono in grado di stimolare la fantasia e aiutare nell’apprendimento, certo, ma, a volte entrano nel cuore dei bambini, al punto tale da volerli conservare da adulti per farli conoscere, un giorno, ai loro figli.

Quanti di noi hanno giocato con lo stesso orsacchiotto che aveva papà nella culla, oppure hanno vissuto mille fantastiche avventure con la bambola preferita della mamma. Si tratta, dunque, di oggetti risalenti anche a 30 o 40 anni fa, quando ancora non era in vigore la normativa che certifica la sicurezza dei giocattoli, necessaria per la vendita degli stessi. Oggi, le cose sono molto cambiate e, probabilmente, quegli stessi giochi, magari, non avrebbero avuto la certificazione necessaria per essere messi in commercio. Adesso è molto diverso.

I giocattoli, per essere certificati come “sicuri“, devono essere conformi ad una serie di regolamenti. Ci sono dettami molto precisi, sia da parte degli Enti, come l’Unione Europea, sia da organi indipendenti, con il preciso scopo di certificare la sicurezza del giocattolo da ogni punto di vista.

La certificazione di sicurezza è fondamentale, perché i giocattoli hanno l’unico scopo di divertire i più piccini, senza arrecare loro danni di alcun genere. Anche per questo ogni gioco è destinato a bambini di età differenti, e questo particolare è sempre indicato sulla confezione, proprio per non lasciare che il piccolo maneggi un oggetto con il quale non è ancora pronto ad entrare in contatto.

