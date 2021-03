Giornata del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare

Il Centro per le adozioni internazionali del Comune di Gaeta aderisce alla Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla.

Promossa per la prima volta nel 2012 dall’Associazione “Mi Nutro di Vita” (Pieve Ligure – GE). L’iniziativa parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia (in lista d’attesa per ricovero in una struttura dedicata) e ricorre il 15 marzo, proprio nel giorno della sua scomparsa.

“Il fiocchetto è simbolo di speranza, di rispetto, aggregazione e supporto – commenta l’assessore alla sanità Teodolinda Morini che ha condiviso e sostenuto questa iniziativa-.

La Giornata- prosegue l’assessore Morini- nasce per porre l’attenzione su patologie, ormai sempre più frequenti che si manifestano anche in tenera età”.

Gli esperti del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia hanno spiegato quanto la trascuratezza fisica e affettiva, dei quali sono spesso vittime i bambini in attesa di adozione, possa essere causa di danni fisici e psicologici, che si riflettono spesso nei disturbi del comportamento alimentare.

“Questa iniziativa, seppur simbolica – spiega l’assessore alle politiche giovanili Gianna Conte – offre speranza a coloro che stanno ancora lottando e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, EDNOS, e tante e nuove forme ancora…”

In tutta Italia, in occasione di questa Giornata, vengono organizzati eventi di vario genere: convegni, presentazioni di libri, banchetti informativi, colorazioni lilla di fontane/monumenti, etc.. Il Centro per le adozioni internazionali del Comune di Gaeta, ha aderito alla campagna, invitando l’amministrazione comunale a indossare il fiocchetto lilla, simbolo dell’iniziativa, come segno di condivisione e vicinanza a tutti i ragazzi che soffrono di questi disturbi.