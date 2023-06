Giornata Internazionale dello Yoga, gli eventi in programma

Il 21 Giugno ricorre la Giornata Internazionale dello Yoga e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Savitri di Fondi (LT) organizza per sabato 24 giugno un’intera giornata dedicata a questa antica disciplina. Organizzata per Fondi Città dello Sport 2023, la giornata inizia nella piazza antistante il Comune di Fondi con una pratica mattutina, alle 9.30, con una lezione di Iyengar® Yoga dedicata agli adulti ed una lezione di Yoga, ore 11.00, con metodo Giocayoga® dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni.

La lezione degli adulti è organizzata in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Namasté con sede ad Itri (LT).

Nel pomeriggio presso la Sala del Castello Caetani si terrà alle 18.30 il Convegno dal titolo “Lo Yoga da Oriente ad Occidente” con i relatori Giuliano Boccali, già professore di Indologia, Lingua e Letteratura Sanscrita all’Università degli Studi di Milano e Lucrezia Maniscotti, Indologa e Danzatrice – di livello internazionale – di Danza Indiana in Stile Bharata Natyam. Il convegno sarà moderato

dalla dott.ssa Alessandra Spirito, con i Saluti Istituzionali del Sindaco della Città di Fondi dott. Beniamino Maschietto e l’Assessore allo Sport Fabrizio Macaro. Alle ore 21.00, sulla Terrazza del Castello Caetani, si potrà assistere allo spettacolo di Danza Indiana di Lucrezia Maniscotti.

Quest’ultima terrà, inoltre, nella mattinata del 25 giugno un workshop di conoscenza sulla danza in stile Bharata Natyam presso il Centro Yoga Savitri di Fondi.

Per la partecipazione, gratuita, alle lezioni è preferibile prenotarsi al numero 328.0521494. I partecipanti dovranno portare con sé il tappetino antiscivolo. Le lezioni saranno tenute da insegnanti certificati. Il convegno e lo spettacolo sono ad ingresso libero.

Riportando le parole del Presidente dell’ASD Savitri, Laura Venditti – musicista fondana nonché insegnante di Yoga per bambini- “E’ la prima volta che nella mia città viene organizzato un evento di tale importanza dedicato allo Yoga, questa disciplina antica, oggi considerata una pratica per il benessere del corpo e la mente attraverso il movimento. Questa giornata vuole essere un’offerta di

arricchimento e di conoscenza personale per tutte le persone che parteciperanno, non solo per chi pratica questa disciplina o lo sport in generale.”

La Giornata è Patrocinata dal Comune di Fondi, dall’Associazione Iyengar® Yoga Italia, dall’Associazione Italiana Yoga Bambini e da Radio Show Italia 103,500.