Lunedì 04 aprile 2022, presso il Laboratorio-Bar dell’IPSEOA “Celletti” di Formia, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, si è tenuto un incontro dal titolo “Autismo: un’inclusione possibile”, promossa dall’Associazione “Liberautismo”

e della Cooperativa Sociale “Nuovo Orizzonte” di Formia. Alla presenza dei rappresentanti del Comune di Formia, Dr.ssa Rosita Nervino (assessore alle Politiche sociali) , Dr. Giuseppe Antigiovanni (presidente della Commissione Servizi Sociali), e Dr.ssa Franca Masiello (presidente della Consulta comunale a favore delle persone con disabilità), della ASL Latina con il Dr. Pino Ionta, la Dirigente Scolastica Dr.ssa Monica Piantadosi ha introdotto l’evento, sottolineando l’importanza della presenza della scuola nella costituzione di una rete sinergica che lavori per il raggiungimento della piena inclusione delle persone con disabilità nella nostra società. La Prof.ssa Anna Buonaiuto (F.S. per l’inclusione) ha illustrato il progetto “Pensami Adulto”, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la Regione Lazio, con la Società “Laziocrea” e con il supporto scientifico dell’Università “La Sapienza” di Roma, che a partire dal 2017 ha permesso di seguire degli studenti autistici in 15 scuole presenti in 5 Regioni Italiane, tra cui l’IPSEOA Celletti di Formia. E’ intervenuta la Dr.ssa Laura De Fabritiis, che nella duplice veste di madre di Lorenzo, l’alunno coinvolto nel progetto presso l’Istituto Alberghiero, e come presidente dell’Associazione “Liberautismo”, ha presentato le modalità di svolgimento del progetto stesso e la realizzazione del tirocinio lavorativo che Lorenzo sta esercitando per un anno presso il laboratorio-Bar dell’Istituto, seguito con competenza e disponibilità da tutto lo staff del laboratorio. La Presidente della Cooperativa Nuovo Orizzonte, Sig.ra Anna Pagano, ha ribadito l’importanza del ruolo del Terzo Settore nella realizzazione dei progetti di vita per i ragazzi disabili del nostro territorio. E’ intervenuta l’Assessore Nervino per sottolineare quanto si possa e si debba fare a favore della disabilità da parte dell’Ente Locale, e della necessità di collaborare per la realizzazione di tali progetti individuali, supportata dall’intervento della Presidente della Consulta, Dr.ssa Masiello. Il Dr.Ionta ha ribadito l’importanza dei servizi sanitari nella sinergia di progettazione intorno ad ogni singola persona con disabilità, auspicando il potenziamento delle risorse. Nel corso dell’incontro un interessante contributo scientifico è giunto da un collegamento online con la Dr.ssa Benincasa, psicologa, Analista del Comportamento certificata BCBA. L’incontro è terminato con la degustazione di alcuni dolci preparati nell’ambito di un laboratorio di pasticceria dedicato al potenziamento delle competenze di un gruppo di alunni disabili e serviti da una brigatadi sala che ha collaborato con Lorenzo per la perfetta riuscita del servizio. Una giornata particolare, in attesa del proseguimento dei nostri percorsi di inclusione….