Giornata Mondiale dell’Ambiente: spedizione ecologica al Lago di Fondi con partenza dal Raddotto

By

Anche quest’anno il Comune di Fondi si appresta a festeggiare la Giornata Mondiale dell’Ambiente con un’iniziativa di azione e sensibilizzazione. Il punto di ritrovo è in via Portaturo, presso la sede dell’A.S.D. Canoa Club Raddotto, dove volontari, cittadini, sportivi, adulti e bambini partiranno per una spedizione ecologica sulle rive del Lago di Fondi.

L’obiettivo della manifestazione è quello di rimuovere rifiuti dalle acque e dagli argini ma anche sensibilizzare la collettività e trascorrere una bella mattinata nella natura.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato all’ambiente del Comune di Fondi, in collaborazione con l’A.S.D. Canoa Club Raddotto e con la Cooperativa Pescatori Lago di Fondi, gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

«Dopo l’iniziativa del 2021 al Parco Settecannelle, nella bellissima area protetta del Parco Naturale dei Monti Aurunci – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore Fabrizio Macaro – quest’anno per festeggiare la giornata mondiale dell’ambiente la scelta è ricaduta su un sito molto frequentato da sportivi e naturalisti ma, purtroppo, spesso preso di mira da incivili e inquinatori. Nel corso della giornata sono previste azioni di pulizia non solo via terra, ma anche nelle acque del nostro incantevole specchio d’acqua dal quale, grazie al supporto della cooperativa dei pescatori, saranno rimossi anche rifiuti galleggianti e nascosti tra le radure».

L’iniziativa si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 di domenica 5 giugno 2022.

Per info 347-8888709.