Giovane sorpreso a bordo di un motorino rubato. A seguito di una perquisizione domiciliare trovata anche della droga

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Stazione di Scauri di Minturno hanno deferito in s.l. un 22enne di Formia per ricettazione e detenzione ai fini di spaccio per essere stato sorpreso a bordo di un motociclo risultato oggetto di furto nel gennaio u.s. a Formia ed in possesso, all’esito di perquisizione personale e domiciliare, di nr. 4 spinelli e di gr. 11 di

hashish nr. 1 bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.