Giovanni Boschetti racconta il suo percorso alla ricerca del Divino

Casa Editrice: BastogiLibri

Collana: Percorsi Narrativi

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 240

Prezzo: 16,00 €

“Le sette porte. Il sogno di un amore”, scritto da Giovanni Boschetti, è una lunga scoperta della vita di un uomo, diviso tra terreno e ultraterreno, tra sacro e profano e nello stesso tempo è un viaggio alla ricerca del Divino, nonostante la vita sia materia e meschinità.

L’autore, appassionato di spiritualità e tematiche religiose, con il suo libro ha voluto raccontare il mondo del divino e dell’ultraterreno attraverso un percorso, fatto in prima persona, di tutta l’esperienza accumulata da lui negli anni della sua fanciullezza fino ad arrivare all’età della ragione con una consapevolezza matura di ciò che sono le sue passioni e del perché della sua esistenza.

“Certamente, credere in tutto quello che vive nella mia mente può risultare difficile anche all’osservante più devoto. Ancor più difficile sarà per l’ateo o l’agnostico entrare in questa narrazione. Un limite mentale che nasce dalla convinzione che per duemila anni una massa di stupidi si è fatta il segno della croce e la Chiesa è vista come un tempio di lacrime dove farsi perdonare i peccati. La convinzione che l’uomo possa e debba essere il centro dell’Universo. Non desidero rimuovere nulla dalle loro calcaree convinzioni” dichiara Giovanni Boschetti nella prefazione del suo libro.

Il mondo sovrannaturale non è un qualcosa che deve far paura, deve essere invece, come racconta bene l’autore nella sua opera, una spinta per superare se stessi. Esiste infatti una sottile membrana di separazione tra il mondo terreno e quello spirituale e l’amore può oltrepassarla, se si fa dono e conoscenza.

Giovanni Boschetti è nato a Montichiari, in provincia di Brescia, nel primo dopoguerra. Da sempre appassionato di oggetti antichi, da giovane si è avvicinato all’arte delle icone russe diventandone appassionato ed esperto. È stato uno fra i primi studiosi italiani di questa importante arte sacra, interessandosi anche alle opere delle avanguardie russe. Ha scritto diversi libri su queste due forme d’arte e ha composto una storia per bambini con l’obiettivo di far conoscere le icone e la loro storia anche ai più piccoli. Ha curato decine di mostre sul tema collaborando con alcuni esperti russi sulla divulgazione di quest’arte. L’arte iconografica è sicuramente la cornice di tutto il racconto. Chi conosce il mondo delle icone sacre intuisce, fin dall’inizio del libro di Giovanni Boschetti, che le medesime sono comprimarie ed una in particolare diventa la confidente a cui il protagonista si rivolge abitualmente.

