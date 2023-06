Gli alunni del Carducci festeggiano il successo del Contest “Libertà e solida-rietà nella società civile”

Gli alunni dell’I.C. G. Carducci hanno dimostrato ancora una volta la loro preparazione, formazione e creatività. Alla fine dell’anno scolastico 2022-23, le classi quarte della Scuola Primaria S. Conca hanno festeggiato il successo del Contest “Libertà e solida-rietà nella società civile”, un’iniziativa ideata da Programma il Futuro, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e realiz-zata dal Laboratorio Informatica e Scuola del CINI.

Durante l’evento tenutosi il 13 giugno 2023 presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito a Roma, gli alunni si sono distinti vincendo il primo premio nella loro categoria. La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Geremicca, ha espresso le sue congratulazioni ai bambini e alle insegnanti, ritenendo che in un’epoca in cui l’Intelligenza Artificiale sta evolvendo rapida-mente, suscitando intensi dibattiti e preoccupazioni, la diffusione delle competenze informatiche sia un requisito fondamentale per costruire una società digitale libera e solidale.

La vittoria degli alunni è stata il risultato del loro impegno, della loro capacità di pensiero critico e della loro abilità nell’affrontare il tema della libertà e solidarietà nella società civile. Grazie a questo progetto, i bambini hanno potuto esplorare le sfide e le opportunità che l’era digitale presenta, sviluppando competenze digitali e sociali cruciali per affrontare un futuro ancora molto incerto.

L’I.C. G. Carducci continua a sostenere l’importanza dell’educazione informatica e della formazione digitale per preparare gli studenti alle sfide del mondo moderno. Grazie all’impegno dei docenti e al talento degli studenti, la scuola si conferma un luogo di crescita, creatività e successo, in cui gli studenti sono preparati ad affrontare le complessità della società digitale e a contribuire alla costruzione di un futuro migliore.