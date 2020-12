L’11 dicembre 2020, in SS. Cosma e Damiano (LT), a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’A.G. in stato di libertà per il reato di Truffa, un 34 enne di Bologna, per aver indotto un uomo di Minturno (LT) ad accreditare sulla sua carta prepagata la somma di euro 150 quale corrispettivo per l’acquisto di una consolle playstation in vendita sulla pagina facebook di fatto mai consegnatagli.