Glie Sciuscie, social festival per l’edizione 2021

L’associazione Culturale LE TRADIZIONI presenta “CALANNE 2021 CISMO BIRRA”, la seconda rassegna musical/popolare social, un format originale, ideato e pensato per non fermare, nonostante le disposizioni antiCovid, la Tradizione ed allietare il 31 Dicembre dei Gaetani. Il Festival si divide in due sezioni: il contest dal 20 al 31.12.2021, al quale possono partecipare tutti registrando col proprio cellulare in casa, coi propri cari, amici, congiunti un piccolo brano rappresentativo della tradizione; bastano pochi strumenti rudimentali e intonare le tradizionali strofe.

Il video, inviato al numero whatsApp 347.1462635, che riceverà il numero più alto di “mipiace” riceverà un premio delle rinomata “Birra Cismo” e il relativo riconoscimento.

La seconda sezione si svilupperà con una carrellata di video delle più belle “sciusciate” degli anni passati. Sarà un tuffo nel passato, una grande emozione.

Venerdì 31 Dicembre a partire dalle ore 17:00, come da tradizione, attraverso la pagina social de “Le Tradizioni” si potranno ammirare i più bei SCIUSCI della storia: esibizioni a partire dagli anni 70′. Sono video storici, patrimonio della comunità.