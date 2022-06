Golfo edition: il 18 e 19 giugno la ‘’Le Mans dello Sport’’

Finalmente il gran giorno è arrivato per la cosiddetta “24 ore di Le Mans dello sport” nel sud pontino. Sabato 18 e domenica 19, nella splendida location del ‘’Golfo’’, tra Formia e Gaeta, terrà banco una competizione sportiva unica nel suo genere che porterà al limite massimo il corpo e la mente di chi ne prenderà parte. Lo STEELMAN H24 RACE è una gara di 24 ore mai ideata prima, che mette alla prova tutte le capacità di un atleta: resistenza, forza massima e capacità psicologica. Nacque per gioco dai due ideatori, Michele Cappa e Christian Laccetta, un giorno in cui si lanciarono un guanto di sfida come loro solito, per completare 24 ore di sport. Dopo bozze teoriche di prove e discipline, finirono per disegnare quella che sarà la competizione più difficile nel mondo dello sport; una vera e propria ‘’Le Mans dello Sport’’.

La gara è divisa in 8 diverse prove-eventi, dalle 6 del mattino alle 6 del giorno successivo, comprensiva di 7 diverse discipline (corsa, nuoto, kayak biposto, pesistica olimpica, Mountain Bike, cross training e indoro rowing) da completare in team di due persone per squadra. Ogni evento è seguito da una pausa in cui gli atleti possono riposare, integrarsi e prepararsi psicologicamente per l’evento successivo. Ma non si sono fermati qui…

Vista la loro grande esperienza di gare sportive vissute come atleti in diverse discipline, hanno introdotto nell’organizzazione dell’evento tutti i crismi necessari per farla diventare la Rolls Royce delle gare sportive. Grazie alla collaborazione con Gensan Integratori e l’appoggio dei due nutrizionisti Omar Spalletta e Edoardo Tacconi, hanno studiato 8 specifici pack di integrazione, per gli 8 diversi eventi da somministrare a ogni singolo atleta, per assicurare un equilibrio di nutrienti lungo tutto il periodo di gara; oltre a questo tutti i partecipanti avranno in dotazione una mountain bike a testa, un kayak biposto a squadra (dato in dotazione dall’azienda Big Mama Kayak), delle cuffie personalizzate per il nuoto e un set di magliette personalizzate. Tutto questo è in gran parte merito del Main Sponsor DLT Viaggi, un portale turistico nazionale e internazionale nato nel 2013, che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, arrivando a traguardi come tour operator sempre più elevati.

Orazio Ruggieri