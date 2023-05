Grande festa in pizzeria per i 100 anni di Giovanni Figliozzi

Grande festa in pizzeria ieri sera per Giovanni Figliozzi, nostro concittadino che lo scorso 10 maggio ha compiuto 100 anni.

Per lui, oltre alla più gustosa delle pietanze Made in Italy, una torta e il calore di oltre 30 tra familiari, amici e conoscenti accorsi per l’importante traguardo.

Non hanno fatto mancare la loro presenza il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore al settore demo-anagrafico Santina Trani che hanno fatto visita al festeggiato consegnandogli una targa e porgendogli i più sinceri auguri a nome dell’amministrazione e dell’intera città.

Tra gli invitati alla festa, non poteva mancare la signora Gemma Figliozzi, sorella 98enne del neo-centenario, divenuta nota per aver sconfitto il Covid-19 e aver dato, con la sua storia, forza e coraggio a tanti anziani della città.

Una vita lunga e intensa quella di Giovanni Figliozzi, nato a Itri da papà cantoniere e poi impiegato per le Ferrovie dello Stato come operaio. Si è occupato per anni della manutenzione dei binari nella tratta Minturno-Scauri/Latina e, prima di allora, ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale con grande dedizione ma anche tante sofferenze.

Vedovo dal 2006 della sua amata Angiolina Petrillo, ha continuato a lavorare anche negli anni della pensione come coltivatore, assistendo ogni giorno con amore e affetto la coniuge malata.

Insieme hanno avuto cinque figli di cui una deceduta prematuramente a 66 anni nel 2022, otto nipoti e ben cinque pronipoti.

Alla veneranda età di 100 anni, il signor Figliozzi è ancora abbastanza autonomo e vive giorni felici circondato e accudito dall’affetto della sua grande famiglia.