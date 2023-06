Grande successo per gli sport a rotelle nella tappa di Formia

Grande successo per la due giorni interamente dedicata al mondo degli sport a Rotelle (pattinaggio e skate) organizzata a Formia dall’One Line Skating School (l’associazione sportiva gestita dall’allenatore Tommaso Conte).

La città di Formia ha infatti ospitato lo scorso fine settimana la 3^ tappa del Trofeo Lazio di Pattinaggio in linea specialità Freestyle con disciplina Roller Cross e Speed Slalom e la 1^ edizione della Formia Skate Street Contest.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Formia, dal Coni Lazio, dalla Fisr Lazio e dall’Endas.

Hanno presenziato alla manifestazione l’assessore allo sport del Comune di Formia la dott.ssa Eleonora Zangrillo, il Responsabile del Comitato Lazio della FISR il dott. Antonio Varacalli e il Responsabile regionale freestyle Lazio della FISR il dott. Francesco Mazzesi.

E’ stata una due giorni emozionante, che ha visto competere nella meravigliosa piazza Aldo Moro di Formia oltre 200 atleti di ogni età.

I più piccoli sono stati Daphne Tufaro della One Line skating school, classe 2018 e Papa Massimiliano della Palaroller classe 2019, che con la loro tecnica e bravura hanno conquistato il cuore del pubblico presente con ottimi piazzamenti.

Migliaia le persone giunte in piazza per vivere la magia del mondo del pattinaggio.

Famiglie, amatori, professionisti, tutti riuniti per vivere un fine settimana indimenticabile.

L’evento, in quanto tappa regionale, ha avuto la funzione di qualificazione per la prossima competizione nazionale targata Coni.

Sono stati selezionati i 4 migliori atleti che sono passati alla prossima fase: cat. A Sellitri Giorgia asd Tribù in Line e De Angelis Cristopher asd Palaroller, cat B Sofia Trasolini asd universe skating e Francesco Caligiuri Asd Pincio.com.

Prossimo appuntamento il 16 settembre a Napoli per la prima edizione del Roller Skating Festival (www.rollerskatingfestival.it).

Partner dell’evento l’asd Fiera dello sport Sebs, Il Roller Skating Festival, lo SnowclubOne e Radio Show Italia 103.5.

L’organizzatore della tappa Tommaso Conte a fine manifestazione ha dichiarato: “Vedere la nostra città, la nostra piazza, trasformarsi in un palcoscenico federale di tale rilevanza è stato per me una grande emozione.

Da sempre la mia missione è quella di avvicinare i ragazzi agli sport a rotelle e poterli vedere gareggiare in un contesto del genere è stato un vero onore.

Questo per me e la mia One Line Skating School, non è un punto d’arrivo, bensì uno d’Inizio. Prossimi eventi ci attendono. In primis la data di Napoli del Roller Skating Festival (16 settembre 2023) dove spero di poter vivere nuovamente la magia vista a Formia.

Un grande plauso alle istituzioni che mi hanno accompagnato fin dall’inizio e in fattispecie nella persona del Sindaco di Formia il dott. Gianluca Taddeo, ed un ringraziamento speciale a Rossella Montagna presidente dell’Asd Sebs Fiera dello Sport che mi ha sostenuto in questa tappa e con la quale stiamo organizzato il Festival napoletano.

Un ringraziamento a Rush store di Formia per la fornitura di alcuni premi gara e alla Taverna del Buttero che ci ha ospitato per dei momenti food di alto livello.

Inoltre l’Enoteca del Parente e Freemove Shop che mi sono stati vicino, supportandomi in questo fine settimana.

Ma il mio grazie più importante va ai ragazzi e alle famiglie che da sempre credono in me e in questo sport, la mia promessa è che questo è solo l’inizio della nostra avventura.”