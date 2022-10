Granfondo Città di Latina, gara Ciclistica Amatoriale

Torna la Granfondo Città di Latina la gara Ciclistica Amatoriale organizzata dalla Asd Cyclones inserita nel Campionato Regionale Acsi Ciclismo e Circuito Pedalatium, l’appuntamento è per domenica 23 ottobre alle prime luci dell’alba in piazza del Popolo a Latina.

La 3ᵃ edizione della competizione Ciclistica vede come base operativa il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” in piazza del Popolo a Latina. Il villaggio sarà operativo per tutte le operazioni legate alla gara a cominciare dalle ore 6.15, la partenza è prevista per le ore 8.30. La gara prevede due circuiti un Mediofondo e un percorso Cicloturistico con difficoltà diverse.

Alla gara possono partecipare professionisti ed appassionati di ciclismo l’età minima di partecipazione è 13 anni e si può gareggiare in modo individuale, in squadra o in coppia. Le iscrizioni online scaricando il modulo sul sito https://www.pedalatium.com/g-f-latina, si chiuderanno alle ore 22.00 di giovedì 20 ottobre ma, ci si potrà iscrivere direttamente in piazza del Popolo a Latina da sabato 22 alle ore 15.00

La Cicloturistica si snoda in un percorso di circa 55 km con un dislivello 220 mt e, partendo da Piazza del Popolo con le sue linee architettoniche caratteristiche dell’epoca fascista, si attraverseranno i borghi San Michele e Faiti incorniciati dalle avvolgenti e colorate campagne dell’agro pontino, si procederà per Sezze Romano, primo paese dei Monti Lepini famoso per la “Sagra del Carciofo” e terra di Ciclisti doc, come l’ex campione Italiano Filippo Simeoni. La Cicloturistica proseguirà poi sulla via Pedemontana fino ai piedi di Sermoneta e poi verso i giardini di Ninfa fino ad arrivare a Cisterna (Città dei Butteri) dove si ricongiungerà con la Granfondo.

Il Mediofondo si snoderà su un percorso di circa 110 km e avrà una difficoltà di dislivello pari a 1450 mt, i concorrenti durante la competizione saranno assistiti da diversi punti ristoro. Con partenza da Piazza del Popolo toccherà i comuni di Latina, Sezze, Bassiano, Sermoneta, Cori, Rocca Massima e Cisterna di Latina

La 3ᵃ edizione della Granfondo Città di Latina vede il patrocinio della Regione Lazio, del Comune e della Provincia di Latina ed il sostegno del CONI, dell’Acis Ciclismo e di Pedalatium.

L’accoglienza e la consegna dei materiali per la gara saranno disponibili a cominciare dalle ore 15.00 di sabato 22 Ottobre, nell’area sarà allestito un vero e proprio villaggio con intrattenimento ed iniziative per tutti i partecipanti.

La 3ᵃ edizione della Granfondo Città di Latina è anche solidarietà, presso gli stand del villaggio sarà presente anche il Comitato Andos di Latina che, con le sue volontarie, promuoverà le attività del mese della prevenzione dei tumori femminili dando, a tutte le partecipanti, l’opportunità di prenotare screening oncologici gratuiti.

Il Villaggio chiuderà alle ore 19.30 di sabato ma sarà operativo già alle ore 6.30 di domenica per le ultime iscrizioni prima della partenza prevista in piazza del Popolo a cominciare dalle ore 8.30.