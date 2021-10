Grave incidente con feriti, il conducente dell’auto coinvolta denunciato per guida sotto l’influenza di alcool

Durante la notte del 24 ottobre scorso, a Latina, i militari del locale n.o.r. sezione

Radiomobile intervenivano nei pressi della s.r.148 pontina, ove un 50 enne nativo del Burundi, residente nel capoluogo, alla guida di autovettura, per cause in corso di accertamenti, nel viaggiare in direzione terracina, collideva con il delineatore che indica l ’ inizio del new jersey che separa la carreggiata. nella circostanza la vettura si ribaltava sul fianco sinistro terminando la corsa nella corsia parallela.

Equipaggio del norm cc di Latina

Il predetto veniva soccorso, unitamente alla moglie, connazionale, da personale del 118 e dei vigili del fuoco. L’uomo , successivamente trasportato presso locale ospedale santa maria goretti, a causa delle gravi lesioni riscontrate, subiva l’amputazione del braccio sinistro e veniva ricoverato in prognosi riservata non in pericolo di vita.

L ’esame alcolemico eseguito nei confronti dello stesso conducente ha riscontrato un tasso pari a 1,80 g/l, tale da consentire il suo deferimento all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcooi, procedendo al sequestro dell’autovettura convolta nel sinistro.