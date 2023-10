Guardia di Finanza, cambio al vertice della tenenza di Ponza

Il Luogotenente cariche speciali Aurelio Tomao si insedia al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza, succedendo nell’incarico al Luogotenente cariche speciali Gaetano Vitale, che lascia per raggiunti limiti di età. L’Ispettore assume il Comando della Tenenza di Ponza dopo un periodo al Nucleo Mobile del Gruppo di Formia, dove ha preso parte a rilevanti investigazioni di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, forte di una lunga esperienza operativa, soprattutto in materia di criminalità organizzata, maturata nei precedenti incarichi svolti presso il Gruppo Operativo Antidroga del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma e al Comando del Nucleo Mobile della Compagnia di Terracina. Nel suo intervento di saluto, il Luogotenente Tomao ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli nel conferimento del nuovo incarico, assicurando il massimo impegno personale e dei propri militari nell’assolvimento dei compiti istituzionali, allo scopo di indirizzare le risorse a disposizione, in piena collaborazione e sinergia con le altre istituzioni locali, verso il contrasto dei fenomeni fraudolenti più gravi ed insidiosi a tutela della legalità economica e per la salvaguardia della sicurezza della collettività nel proprio territorio di competenza.

Al contempo, il Comandante Provinciale di Latina ha ringraziato il Luogotenente cariche speciali Gaetano Vitale per la preziosa opera svolta nei quattro anni al comando della Tenenza di Ponza, periodo in cui ha diretto e condotto delicate attività di polizia economico-finanziaria e indagini anche a contrasto della criminalità comune, contribuendo a consolidare il ruolo e l’immagine della Guardia di finanza quale istituzione che opera a tutela dei cittadini, delle imprese e del sistema economico.