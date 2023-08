Guasto alla rete, abbassamento pressione/interruzione idrica a Fondi e Itri

Acqualatina informa l’utenza che, a causa di una perdita idrica su condotta adduttrice per Itri, è in corso un abbassamento di pressione con interruzione idrica ai piani più alti nei Comuni di Fondi e Itri che si protrarrà fino alle ore 12:00 di oggi, 03/08/2023.

Le zone interessate sono:Fondi:Via Monte CalvoItri: Intero comune

I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.

Ci scusiamo per il disagio.

Unità Pronto Intervento Acqualatina S.p.A.