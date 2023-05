II tappa dell’Italia Cup a Formia

420 imbarcazioni delle classi Ilca 4-6-7 (l’ex Laser) saranno presenti nelle acque di Formia per la II tappa dell’Italia Cup, di cui quella inaugurale si è disputata nel marzo scorso ad Ortona (Chieti). Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, la città di Formia sarà ancora una volta al centro della vela tricolore. L’evento, organizzato dal Circolo Nautico Caposele (nel lungo weekend pasquale promosse tra l’altro anche la II Coppa Italia 420 con la presenza di 112 scafi) e patrocinato dal Comune di Formia, registra la novità di un solo campo di regata, unico per le tre classi, aspetto inedito per l’Italia Cup, manifestazione peraltro già ospitata negli ultimi anni nel suggestivo scenario del Golfo. Saranno previste un massimo di nove prove spalmate nelle tre giornate di gare.

Al via anche una quindicina di equipaggi locali portacolori della Lega Navale Italiana di Formia e del Circolo Nautico Vela Viva. Location d’eccezione sarà l’area portuale del Molo Vespucci, che, così come accadde nel 2021 durante il Mondiale Formula 18 e gli Europei U19 riservati alle classi 420 e 470, ospiterà un piccolo e partecipato villaggio allestito ad hoc.

“La tradizione velica nella nostra città è sempre più radicata – sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo – Un sentito ringraziamento va soprattutto ai circoli che operano sul litorale di Vindicio e, in particolare al Caposele, un’eccellenza nazionale che promuove con successo da tantissimi anni questa disciplina. Si tratta di una bella occasione per valorizzare le bellezze del territorio e rilanciare l’area del Molo Vespucci, già teatro in passato di eventi di natura nazionale e internazionale. Un momento importante, inoltre, per regalare ad appassionati, turisti e tantissimi curiosi la possibilità di ammirare da vicino i campioni di questo emozionante sport. Sarà, infine, l’ultima regata che archivierà la lunga stagione invernale-primaverile”.