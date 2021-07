Il bilancio sui dieci mesi di mandato: parla l’Assessore Matarazzo (#VIDEO)

A dieci mesi dall’inizio del mandato, l’Assessore alla Polizia locale, sicurezza e raccolta dei rifiuti Raffaele Matarazzo fa un bilancio sul proprio operato.

Fra i temi affronti nell’intervista, l’apertura di un nuovo bando per la Polizia Municipale. Fino al 9 agosto, i cittadini potranno inviare la propria domanda per l’inserimento nella graduatoria da cui sarà assunto personale a tempo determinato per un impiego di 18 ore settimanali. Per maggiori informazioni consultare il sito Bando Polizia Municipale.

A seguire, per quanto riguarda la questione del rinnovo degli abbonamenti, l’Assessore ritiene che la situazione sia nettamente migliorata con l’incremento degli sportelli dedicati.

Sul tema sicurezza e Covid-19, l’assessore Matarazzo ha sollecitato i cittadini a seguire con rigore le regole e a prendere parte alla campagna vaccinale, come lui stesso, il Sindaco Cosmo Mitrano e gli Assessori suoi colleghi hanno già fatto.

In ultima battuta l’abbandono dei rifiuti è stato condannato come atto estremo di inciviltà.

“Dieci mesi che però sono sembrati dieci anni – conclude Matarazzo – perché è veramente faticoso e duro. Amministrare non è un privilegio ma un servizio alla città”.

