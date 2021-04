Il broker online DEGIRO: una breve analisi

DEGIRO è un broker di origine olandese che è attivo in Europa dal 2013, e in Italia dal 2015. La sua fama si è accresciuta sempre di più negli ultimi anni, e attualmente è uno dei broker più utilizzati per fare trading online.

Proprio per questo, Edilbroker.it, sito specializzato in trading online, ha approfondito l’analisi di DEGIRO in questo articolo consultabile subito a questo link: degiro . Vediamo in questo breve articolo quali sono le caratteristiche fondamentali di questo broker e perché è conveniente sceglierlo per fare trading online.

La piattaforma di DEGIRO

La piattaforma web di DEGIRO è molto intuitiva e semplice da usare, anzi si potrebbe quasi dire che la interfaccia sia addirittura spartana. Grazie al suo motore di ricerca, permette di cercare con molta facilità gli strumenti finanziari di cui si vuole usufruire, inserendo o il nome, o il ticker o l’ISIN. Dal 2019 la piattaforma WebTrader di DEGIRO ha avuto dei netti miglioramenti grazie all’upgrade, che è andato a migliorare sia la grafica che le modalità di utilizzo.

Nella sezione portafoglio sono mostrate tutte le posizioni aperte, il prezzo attuale dell’asset, il valore totale, il prezzo medio di carico, la quantità, il risultato giornaliero e il P&L teorico e realizzato.

Le commissioni e i costi di DEGIRO

Questo broker utilizza una commissione variabile per azioni, obbligazioni, ETF/fondi e commissioni fisse invece per warrants, futures e opzioni. Le commissioni non dipendono dal numero di operazioni che vengono effettuate in un mese, quindi nulla cambia se se ne fanno 10 o 1000, la tariffa è sempre la stessa. Questo può essere molto conveniente per i piccoli investitori, per gli investitori passivi e per tutti quelli che sono interessati a operare in modalità buy and hold.

Dal 1 febbraio 2020 DEGIRO ha ulteriormente abbassato le sue tariffe, passando ad esempio per il mercato azionario italiano da 2,00 euro + 0,058% a 2,00 euro + 0,05% e per il mercato azionario europeo da 4,00 euro + 0,058% a 4,00 + 0,05%.

Inoltre, dato che il conto DEGIRO e una vera e propria estensione del proprio conto bancario, operazioni come l’apertura, la chiusura, la custodia e il deposito dei titoli sono gratuite. Anche il tasso di finanziamento di DEGIRO è molto basso e competitivo. Questo broker permette infatti di usare la leva finanziaria si intraday che overnight, con un interesse passivo fino a 1,25% all’anno.

Il costo di connessione alle borse mondiali è di 2,5 euro per borsa. Per quanto riguarda invece i dati in tempo reale, questi non hanno alcun costo per quanto riguarda sia i mercati italiani che Euronext e CHIX. Per gli altri c’è un ritardo di circa 15 minuti, che può essere però eliminato pagando un canone mensile che varia dai 5 euro per il Nasdaq fino a 21 euro per XETRA/Francoforte.

Il servizio clienti di DEGIRO

Da alcuni test eseguiti per provare la qualità del servizio clienti di DEGIRO, sono venuti fuori dei risultati molto positivi. Per il 90% delle telefonate al servizio clienti che sono state effettuate dalle ore 8 del mattino alle 22, la risposta è stata ottenuta entro il primo minuto.

Per quanto riguarda invece le mail, la risposta arriva di solito entro 3 ore, mentre le risposte più lente impiegano circa 3-8 ore per arrivare, quindi comunque un tempo abbastanza irrisorio.