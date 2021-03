Il Cammino sulla Linea Gustav

– Il 14 marzo 2021, mentre la regione Lazio si accingeva ad entrare in zona rossa, una luce si è accesa sul futuro : è nato il Cammino degli Aurunci organizzato dall’Associazione Maremoto di Formia con il contributo della Regione Lazio. Dalle 9.00 del mattino fino alle ore 13.00, due squadre, una a piedi e una in bicicletta, hanno percorso una parte del tracciato montano della Linea Gustav partendo da Castelforte, uno dei borghi maggiormente coinvolti nelle azioni della Seconda Guerra Mondiale. Non si è trattato solo di una passeggiata ma di un percorso animato con il fondamentale contributo dell’associazione Linea Gustav fronte Garigliano, che ha ricostruito trincee e simulato battaglie rendendo tangibile la storia dei luoghi che si attraversavano . I percorsi per le due squadre erano differenziati : prettamente boschivo quello dei camminatori, che hanno avuto l’occasione a più riprese di fare i conti con veri ordigni e diavolerie di difesa rupestre; anche vallivo a contatto diretto con il fiume Garigliano, quello dei ciclisti. Il percorso in bici, attraversando antichi sentieri e borghi ricchi di testimonianze degli eventi bellici, giungeva al belvedere di Sant’Andrea del Garigliano, da cui si poteva immaginare il movimento delle truppe dal monte verso il mare, luogo ideale per la guida Linda Contreras, del Centro Guide Turistiche, in cui spiegare i punti salienti della battaglia sulla Linea Gustav. A sorpresa, un autentico documento vivente ,un anziano del luogo si è avvicinato per raccontare la sua storia e quella della sua gente in quei giorni! Il Cammino degli Aurunci è soltanto agli albori della sua storia ma l’entusiasmo dei partecipanti ha convinto ancor di più gli organizzatori dell’associazione Maremoto , a proseguire nel portare avanti e perfezionare il progetto. Dal 18 al 21 marzo 2021 il Cammino cambia decisamente atmosfera e si sposta nell’area Parco Naturale dei Monti Aurunci, tra i “tesori degli Aurunci” e i suoi panorami mozzafiato, con un percorso in 4 tappe da Minturno al Santuario della Madonna della Civita a Itri. L’evento, a causa delle nuove disposizioni per la prevenzione del contagio da Coronavirus, verrà svolto senza la presenza dei numerosi prenotati, esclusivamente in streaming sui canali social del Cammino. Ma sarà soltanto una questione di tempo: si dovrà solo attendere che si possa partecipare dal vivo al Cammino degli Aurunci per scoprire questo territorio dalle mille sorprese. Un ringraziamento allo sponsor Blu srl – Formazione e certificazioni aziendali. Per seguire tutte le novità , basta seguire il sito www.camminodegliaurunci.org