Il centro delle adozioni internazionali di Gaeta si apre alla Colombia

Il centro per le adozioni internazionali del Comune di Gaeta ha stretto un’intesa con l’Ente “La Maloca operativo” in Colombia. Il centro adozioni, nato nel 2017, sino ad oggi ha lavorato in collaborazione con l’Ente “Ernesto” accreditato in Ungheria e, attraverso la convenzione con un altro intermediario, anche in Bulgaria e Brasile.

“Abbiamo lavorato tanto per cercare di offrire alle famiglie che si rivolgono al centro adozioni del Comune di Gaeta, un’offerta più ampia- commenta entusiasta il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano. L’intesa che consente di adottare anche in Colombia, oltre a tutti gli altri Paesi già considerati, è un importante passo avanti, un valore aggiunto a questo servizio che continua a crescere nel tempo” .

Il Centro Adozioni “La Maloca” è un’associazione di volontariato nata a Parma nel 1994 ad opera di alcune coppie di genitori adottivi, le quali, avendo percorso la strada dell’adozione internazionale ed avendone toccato con mano le difficoltà, decisero di mettere la loro esperienza a disposizione di chi avesse voluto intraprendere lo stesso cammino e da allora ha contribuito a trovare una famiglia accogliente a più di 400 bambini.

“ Il nostro lavoro ha al centro il diritto di ogni bambino a vivere in una famiglia, e se questo non è possibile nella sua famiglia di origine e nemmeno nel suo paese di origine, siamo orgogliosi di potergli offrire un’opportunità attraverso famiglie italiane disponibili ad accogliere un figlio dalla Colombia” commenta Camilla Melegari, Presidente del Centro Adozioni La Maloca.

Nonostante le difficoltà del momento, dunque, il centro adozioni di Gaeta continua a lavorare incessantemente per essere sempre più vicino alle esigenze delle famiglie.

“Non è stato facile scavalcare il muro della pubblica amministrazione,superare gli ostacoli della burocrazia aggravanti ulteriormente dal rallentamento causato dalla pandemia ma con pazienza e costanza siamo riusciti a realizzare questa importante intesa” conclude l’Avv. Alessia Maria Di Biase responsabile del centro adozioni e referente di entrambi gli Enti per tutti i Paesi indicati.

Il centro adozioni sarà operativo anche durante le festività natalizie, per prenotare un appuntamento inviare un’email all’indirizzo alessiamariadibiase@libero.it.