Il Club Napoli Formia dona un defibrillatore automatico al Comune

Primeggiare nello sport, come ha fatto quest’anno il Napoli Calcio, con la meritata conquista del terzo scudetto tricolore, deve rappresentare anche uno stimolo verso sinceri e condivisi sentimenti ed azioni di solidarietà sociale. Ne sono convinti dirigenza e soci del “Club Napoli Formia” che, all’insegna dello slogan “Il cuore azzurro non si ferma mai”, doneranno, nei prossimi giorni, al Comune di Formia, un defibrillatore automatico, acquistato grazie ad una colletta tra i numerosi tifosi partenopei presenti in città. Un gesto di evidente sensibilità sociale, che travalica ogni passione sportiva, per abbracciare l’intera comunità del Golfo in un genuino atto d’amore verso il prossimo. Del resto, il Club Napoli Formia non è nuovo a simili iniziative di solidarietà: basti ricordare la donazione, sempre al Comune di Formia, in piena emergenza Covid, di centinaia di mascherine da destinare alle famiglie meno abbienti, o la “giornata della spesa solidale” con la raccolta di generi alimentari offerti alla Caritas, in occasione del Natale.

La cerimonia di consegna del defibrillatore avverrà in occasione dei festeggiamenti previsti per la conquista del terzo scudetto del Napoli Calcio ed avrà luogo venerdì 9 giugno prossimo. La “giornata azzurra”, organizzata dal direttivo del club, inizierà alle ore 17.00, presso la Sala Sicurezza del Comune di Formia, con l’incontro-dibattito con il noto giornalista e scrittore meridionalista Pino Aprile, sul tema: “In uno scudetto, la storia ed il riscatto del Sud”; a seguire, la presentazione del suo ultimo libro “I nuovi terroni”, con l’autore che riserverà una dedica personalizzata agli acquirenti del volume. Successivamente, alle ore 19.00, la cerimonia di consegna del defibrillatore automatico al Sindaco ed agli assessori presenti del Comune di Formia. A chiusura dell’evento, cena-spettacolo presso l’hotel-ristorante “Il Postiglione”, che si affaccia sulla splendida area archeologica di Minturno; evento aperto indistintamente a tutti i tifosi e simpatizzanti dei colori azzurri che riceveranno anche un gadget-ricordo. La serata sarà allietata dal noto gruppo “La posteggia napoletana classica del ‘900”, con spettacolo finale di fuochi pirotecnici.

Un commento a parte merita, naturalmente, la presenza di Pino Aprile che con i suoi numerosi libri ha certamente avuto un ruolo di primo piano nella rivisitazione e nella valorizzazione del Sud, sia a livello social, che con importanti risvolti anche politici.

Alle sue opere, Enza Campino di “Tuttilibri” dedicherà, in questi giorni, un’apposita vetrina.