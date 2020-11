La giunta Villa con la delibera n.305 del 29 ottobre 2020 ha inteso partecipare all’avviso pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport ad oggetto: “Sport e Periferie 2020 per gli interventi da finanziare nell’ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE” individuando come materia gli interventi di rigenerazione e completamento dell’impianto sportivo in Via Palazzo per l’importo complessivo di 495.000 euro.

Una scelta mirata quella di intervenire proprio in uno dei quartieri, San Giulio, che presenta una alta percentuale di giovani e famiglie. Gli interventi inseriti all’interno del progetto definitivo allegato alla richiesta di partecipazione al bando permetteranno di rivalutare un impianto attualmente in disuso rendendolo un polo di attrazione per il quartiere e un luogo di aggregazione sociale per ragazzi, adulti e nuclei familiari.