Il Comune di Formia si innova con l’apertura dello sportello telematico dell’edilizia

Lo Sportello Telematico dell’Edilizia del Comune di Formia verrà presentato venerdì 11 dicembre alle ore 11:00 durante un seminario gratuito organizzato dal Comune in collaborazione la società GLOBO srl.

Per far conoscere a geometri, ingegneri, architetti e periti, le funzionalità del portale, verrà svolto un webinar durante il quale sarà effettuata una simulazione di funzionamento.

Un servizio veloce e completo per l’accesso a tutte le pratiche edilizie. Lo sportello telematico, che entrerà in funzione entro fine gennaio 2021 è uno strumento utile per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Permetterà, infatti, di trasmettere all’ Ufficio Urbanistica del Comune di Formia, tutte le pratiche in modalità̀ digitale, rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa. Una celerità̀ comunicativa che avverrà̀ tramite l’email di contatto con i tecnici.

Una modalità snella e agevole per conoscere tutta l’attività̀ legata all’edilizia residenziale e privata come previsto dal d.P.R. n. 380 del 2001, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Un servizio indispensabile che si innova mettendo da parte l’ormai obsoleto rito della presentazione delle pratiche in formato cartaceo; tutte le istanze edilizie infatti, grazie al portale potranno essere compilate mediante appositi moduli digitali, firmati digitalmente potranno essere inviati online. Questo consentirà, inoltre, l’aggiornamento costante e la rintracciabilità di tutti i fascicoli riguardanti i vari fabbricati.Prima della partenza effettiva del servizio, sarà avviato un servizio di sperimentazione dello sportello telematico.