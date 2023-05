Il Comune di Gaeta celebra la Giornata dell’Europa aderendo al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”

In occasione della Giornata dell’Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio celebrando la pace e l’unità europea, il Comune di Gaeta annuncia la propria adesione al progetto, lanciato dalla Commissione europea, “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”.

A rappresentare l’assise comunale gaetana, il Consigliere Gianna Conte, alla quale è stato assegnato il titolo di consigliere locale europeo.

L’iniziativa punta alla creazione di una rete europea di rappresentanti politici locali, finalizzata alla comunicazione sui temi europei sulla base di un’alleanza innovativa tra il livello di governance europeo e quello locale.

Il progetto consentirà ai politici locali di lavorare insieme e di diffondere informazioni sui temi legati all’Unione Europea che riguardano i membri di ogni comunità locale, contribuendo inoltre a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini ed a promuovere dibattiti su tematiche attinenti al futuro dell’Europa.

Per celebrare la Giornata dell’Europa 2023, in commemorazione della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 – in cui si espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa – il Sindaco Cristian Leccese ha accolto una rappresentanza di studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Giovanni Caboto”, alla presenza del Consigliere Gianna Conte e della segretaria dell’Associazione Mfe Movimento Federalista Europeo, Sezione di Gaeta “Luciano Bolis”, e socia Fidapa Gaeta-Minturno-Formia, Alessandra Pedagna Leccese.

Inoltre, il Consigliere locale europeo Conte ha partecipato alla cerimonia di gemellaggio tra il Lycée “Gatti De Gamond” di Bruxelles e Liceo “Marco Tullio Cicerone” di Formia, alla quale erano presenti anche la Dirigente scolastica Teresa Assaiante, e le referenti del progetto, Clorinda Fusco e Vittoria Mazzucco; l’Assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Formia, Fabio Papa; l’Assessore alla cultura e all’istruzione del comune di Minturno Rita Alicandro; e il Consigliere locale europeo di Minturno, Matteo Marcaccio. Gli studenti di Bruxelles hanno riflettuto sull’importanza dell’Europa attraverso interventi dei ragazzi delle classi quarte del linguistico e dell’economico sociale del Liceo Cicerone, mentre domani conosceranno Gaeta con visite guidate al Castello Angioino, Museo del Mare e tante altre bellezze artistico-culturali della Città.

«Grazie all’adesione al progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” – ha dichiarato il Sindaco Cristian Leccese -, il Comune di Gaeta è entrato a far parte della Rete europea di consiglieri regionali e locali dell’Unione Europea, ed è con questa azione concreta che abbiamo voluto celebrare la Giornata dell’Europa 2023, che commemora la firma della “dichiarazione Schuman”, avvenuta il 9 maggio 1950: un piano ambizioso per garantire una pace a lungo termine nell’Europa del dopoguerra, e che è considerato come l’inizio di quella che oggi è l’Unione europea».

«L’intento dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto il Consigliere locale europeo Gianna Conte – è di promuovere la conoscenza dell’Unione Europea, non solo tra gli Amministratori locali ma anche partendo dal basso verso l’alto, rivolgendoci a tutti i cittadini. Per questo, ho focalizzato il mio intervento, nel corso del gemellaggio tra i due licei, sulle tematiche – inerenti all’indirizzo della scuola – dell’istruzione, cultura, sport e giustizia sociale, riscontrando con molto piacere l’interesse e l’entusiasmo di tutti gli studenti, che vogliamo avvicinare e informare sempre di più su tutte le opportunità messe a disposizione dall’Unione Europea».