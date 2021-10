Il Golfo di Gaeta alla Start Cup Lazio 2021, Business Plan Competition Regionale

Si è conclusa da poco la Start Cup Lazio 2021, competizione regionale che premia ogni anno i migliori progetti di start-up/spin-off innovativi provenienti dal sistema regionale della ricerca scientifica.

Tra i sedici progetti arrivati alla fase finale dell’importante competizione, salgono sul podio dei vincitori i team dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con il progetto AcademiCoin, nel cui team compare l’informatico formiano Ernesto Crocetti, una APP che da valore economico al percorso universitario con veri e propri crediti formativi universitari spendibili, e Alisea, il verde che cura – in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Tra i sedici filasti troviamo anche il progetto ideato dalla collaborazione di due imprenditori di Formia e Gaeta, Golfo On Line, start up che riguarda da vicinissimo il nostro Golfo di Gaeta.

Golfo On line è un’idea imprenditoriale di Ernesto Crocetti, project manager tecnologico già vincitore del Premio Nazionale per l’Innovazione e Salvatore Vallefuoco, dottorando di ricerca, che tramite l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale ed in particolare il corso di formazione imprenditoriale “Four Steps to Entrepreneurship”, tenuto annualmente dall’ImprendiLab della medesima Università, hanno progettato una piattaforma turistica del golfo di Gaeta, tutt’oggi in fase di sperimentazione.

Golfo On Line ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma turistica del Golfo di Gaeta che consenta di agire in tre momenti strategici: nella fase di promozione del territorio per attrarre turisti, nella fase di soggiorno nel Golfo per migliorare l’esperienza del turista ed in tal modo aumentare le possibilità di un suo ritorno ed infine, nella fase post soggiorno con la ricezione di feedback che consentano di migliorare i servizi offerti.

La piattaforma fungerà da guida a 360 gradi per i turisti, i quali potranno orientarsi tra le attività commerciali operanti nel Golfo, gli eventi, i mezzi di trasporto, le attività sportive e molto altro.

Focus del progetto imprenditoriale sarà inoltre dedicato alla creazione di un piano di destagionalizzazione che consentirà di attrarre turisti durante tutto l’anno e non solo durante i periodi di alta stagione. Ciò avverrà principalmente attraverso la creazione e la promozione di eventi basati su quelle che sono le peculiarità del territorio.

Golfo On line prevede il coinvolgimento degli attori presenti nel Golfo di Gaeta – comuni di Minturno, Formia, Gaeta, Itri e Sperlonga – e si basa sulla logica “l’unione fa la forza”: l’unione delle risorse economiche, la condivisione degli obiettivi, la creazione di tavoli di confronto e la promozione integrata tra le attività commerciali del Golfo, gli enti locali e le associazioni, consente una migliore promozione del territorio e delle attività che vi operano.

Le attività ricettive, ristorative e le aziende e associazioni che svolgono attività turistiche e sportive nei territori del Golfo di Gaeta potranno affiliarsi al portale per essere pubblicizzate a livello nazionale ed internazionale e ricevere prenotazione dai turisti. Inoltre, le stesse potranno usufruire di ulteriori servizi di promozione individuale e di formazione digitale e di marketing.

Gli ideatori del progetto, Ernesto Crocetti e Salvatore Vallefuoco, il primo di Formia ed il secondo di Gaeta, credono fermamente che solo tramite il coinvolgimento e l’unione sia possibile valorizzare al meglio uno splendido territorio che necessita di slegarsi da logiche competitive per guardare alla collaborazione come ad un’opportunità e non come ad una minaccia.