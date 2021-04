Il Golfo risponde – La pandemia emozionale

Il Golfo risponde è la nuova rubrica in cui porremo le nostre domande ad esperti e professionisti in vari ambiti e settori, su temi di attualità e non solo.

Protagonista del primo appuntamento è Rosy Spinosa, dottoressa in psicologia e coach specializzata in crescita personale.

Con lei affrontiamo il tema della “pandemia emozionale”, approfondendo gli effetti psicologici che il trauma da Covid-19, anche solo indirettamente, ha avuto su di noi.

In modo particolare la Dott.ssa ci suggerisce le azioni che possiamo compiere per non far vincere la negatività, reagire positivamente ed uscirne veramente migliori.

Vi ringraziamo per il tempo dedicatoci, ne faremo buon uso!

Maria Concetta Valente