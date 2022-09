Il GWA Wing Foil Qualifying series 2022 sbarca a Formia, in occasione del 4° festival Wind for Fun

Dal 23 al 25 settembre Formia ospiterà l’edizione 2022 del Formia Wind for Fun, una fiera che mette in mostra i marchi e le attrezzature più all’avanguardia degli sport acquatici legati al vento, e la GWA Wing Foil Qualifying series 2022. I due eventi, organizzati dal Circolo Windsurf Formia con il patrocinio del Comune di Formia e della Regione Lazio, riuniranno sport, competizione, intrattenimento e campioni internazionali con l’obiettivo di promuovere gli sport legati al vento e al mare e alla spiaggia di Vindicio. La presentazione dell’evento si è tenuta stamane in Sala Sicurezza alla presenza dell’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo, della consigliera comunale Valentina Di Russo, del presidente dell’associazione (oltre 15 anni di attività) Marco Di Tucci e del segretario nonché fondatore storico Francesco Nocella.

Lo “Stadio della Vela” offre una delle migliori condizioni per uno sport innovativo come il wing foiling, grazie al suo vento termico che soffia da ovest/nord-ovest e che normalmente si aggira tra i 14 e i 20 nodi, all’acqua piatta e poco mossa, al clima mite e alla splendida vista sul golfo. Quest’area unica terrà a battesimo ancora una volta il festival Formia Wind for Fun, giunto alla quarta edizione, che a sua volta sarà lo spot per le GWA Wing Foil Qualifying Series 2022, nelle discipline Surf Slalom e Freestyle, ora aperte alle iscrizioni per gli atleti di tutto il mondo. In gara campioni del calibro di Riccardo e Sebastiano Zorzi, Giulio e Raimondo Gasperini, Nico e Maddalena Spanu, Robert Hofmann, Matteo Guazzoni, Andrea Cucchi. La spiaggia di Vindicio si trasformerà in un’area espositiva con gli stand dei più prestigiosi marchi internazionali del settore che porteranno i loro prodotti più innovativi, le migliori tecnologie e le principali novità offerte dal mercato, dando la possibilità di vedere e provare tutti i materiali legati al windsurf, al wingfoil, alla vela, al SUP, allo skate e molto altro.

“E’ una rassegna che ormai è diventata un punto di forza e di attrattività per gli amanti delle discipline acquatiche – spiega il sindaco Gianluca Taddeo – Formia e lo sport rappresentano un binomio inscindibile di successi e l’amministrazione comunale punta tantissimo su questo genere di manifestazioni in grado di coinvolgere un numero importante di atleti, di società, ma anche di numerosi appassionati e curiosi che vogliono assistere da vicino alle evoluzioni acrobatiche dei più forti fuoriclasse sia italiani che internazionali”.

“Formia città dello sport in una settimana molto importante – sottolinea l’assessore Eleonora Zangrillo – Un percorso che cresce sempre di più anche grazie alla pubblicizzazione di questi eventi che portano visibilità e interesse da parte di altre città limitrofe, anche in un periodo di destagionalizzazione. Uno spot di promozione con tantissime persone che arriveranno da tutta Italia nel nostro territorio, all’interno di un’attrezzata area fieristica. L’intenzione è quello di organizzare a Formia una serie di manifestazioni in tutti i settori che abbiano continuità e diventino eccellenze in ambito nazionale e internazionale”.

La gara italiana di wing foil è in programma sabato 24 e domenica 25 settembre: le iscrizioni inizieranno alle 9:00, seguite dallo skipper meeting e dalla gara vera e propria dalle 12:00 in poi. Il 25gli atleti gareggeranno nelle discipline Slalom e Freestyle a partire dalle ore 13:00. Alla fine della stessa giornata verranno annunciati i vincitori di ogni categoria (maschile e femminile sotto i 18 anni, over 45 e assoluta). Entrambi gli eventi e i loro organizzatori sperano di portare il maggior numero possibile di persone a questi due appuntamenti, con l’obiettivo di avvicinarle a questi sport e di rivalutare un’area che ha il potenziale per diventare il punto di riferimento per il wing foiling e altre discipline innovative.