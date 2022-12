Il modello Gaeta diventa un manuale per leader

By

Cosmo Mitrano svela in un libro i segreti della trasformazione: “Come si cambia una città. Idee, progetti e tanta passione”

Tutte le presentazioni: la prima è sabato 10/12 a “Più libri più liberi”



Roma, 09/12/2022. Gaeta è diventata un caso. Sì, ma di progettualità e risultati raggiunti. Negli ultimi dieci anni questa città ha saputo reinventarsi con un progetto di riqualificazione e promozione del territorio proponendo un’idea di turismo e accoglienza 365 giorni l’anno. Protagonista e promotore di questo cambiamento è Cosmo Mitrano, che ha amministrato la città fino al giugno 2022.

Già sindaco di Gaeta per due legislature consecutive, Mitrano svela in un libro la sua intensa esperienza al timone della città: “Come si cambia una città. Idee, progetti e tanta passione: il modello Gaeta” è il primo volume della nuova collana di Typimedia Editore CommunityBook – Leader.



Il libro viene presentato per la prima volta sabato 10 dicembre alle ore 12.30 presso la Sala Nettuno del Roma Convention Center “La Nuvola” (viale Asia 40/44 – Metro B Eur/Fermi), in occasione di “Più libri più liberi”, la Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria.



All’evento, moderato dal giornalista e speaker radiofonico Corrado Gentile, partecipano l’autore, il senatore Claudio Fazzone (Presidente Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica al Senato), Giovanni Acampora, Presidente Si Camera, Assonautica Italiana e Camera di Commercio Frosinone Latina, il prof. Alessandro Inserra, direttore del Dipartimento di Chirurgia Bambino Gesù Roma e l’Editore di Typimedia, Luigi Carletti.



“Quando mi chiedono cos’è il modello Gaeta – dichiara Cosmo Mitrano – io rispondo che è semplicemente il risultato del lavoro e dello studio di un sindaco e della sua squadra impegnati tutti i giorni a risolvere problemi, tanti, e a realizzare progetti pluriennali di sviluppo del territorio.



Un modello applicabile in qualunque contesto se accompagnato da obiettivi chiari e condivisi, da studio ed impegno costante, dalla valorizzazione delle persone e delle migliori competenze, ma anche alimentato da passione ed amore profondo nei confronti della propria città”.

Dopo l’appuntamento al Roma Convention Center “La Nuvola”, il tour delle presentazioni di “Come si cambia una città. Idee, progetti e tanta passione: il modello Gaeta” proseguirà così:

GAETA 13 dicembre – ore 18 presso “Teatro Ariston”

SCAURI 18 dicembre – ore 11:45 “Chiesa Sant’Albina”

ITRI 22 dicembre – ore 18:00 “Punto Zero – Spazio Cultura”

FONDI 28 dicembre – ore 18 “Castello Caetani”

FORMIA 29 dicembre – ore 18 “Sala Ribaud”

Chi è Cosmo Mitrano

Cosmo Mitrano nasce il 7 febbraio 1970 a Puerto La Cruz, in Venezuela, da genitori emigrati in cerca di maggiore stabilità. Suo padre è agricoltore e dalla cultura contadina ha appreso la resistenza alla fatica, la concretezza, il rispetto per l’ambiente che lo circonda.

Cosmo Mitrano

Ma è l’amore per la terra d’origine che lo riporta a casa. Dieci anni dopo la nascita di Cosmo la sua famiglia ritorna definitivamente a Gaeta. E qui inizia il suo percorso di crescita, di studio e formazione. Sui banchi del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” e con gli allenamenti in acqua. È infatti un promettente centroboa nella squadra di pallanuoto. Nel frattempo, è impaziente di confrontarsi con il mondo del lavoro e così fa esperienza nell’organizzazione di eventi.

Sempre studiando, imparando. Si laurea in “Economia e Commercio” alla Sapienza di Roma con lode ed in solo quattro anni accademici; Cosmo, Cosimino come lo chiamano gli amici, ha sempre avuto il passo veloce, non ama perdere tempo.



Nel 1995 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed entra subito in contatto con la Pubblica Amministrazione vincendo un concorso per lo Sportello Informagiovani del Comune di Gaeta.

Ma fin da giovane Cosmo Mitrano ama impegnarsi in qualcosa che va oltre un semplice senso del dovere. Vuole studiare e creare valore per la comunità a cui appartiene.



Fonda l’OESCMI – Osservatorio Economico per lo Sviluppo della Cultura Manageriale, realtà specializzata nell’orientamento e nella formazione professionale.



Intanto continua il suo percorso di lavoro nella Pubblica Amministrazione. Nel 2000 è funzionario del Comune di Gaeta, poi, dal 2004 dirigente del Comune di Fondi nel Settore Servizi alla Persona e Responsabile del Distretto Socio-Sanitario Fondi-Terracina, e successivamente nel Settore Bilancio e Finanze.

Poi viene nominato Commissario dell’Ente Parco Regionale “Riviera d’Ulisse”, ma l’avventura più appassionante almeno fino ad oggi parte nel 2012, quando accetta di scendere in politica. Una decisione inaspettata per lui e per chi lo conosce.

Nel 2012 Cosmo Mitrano diventa Sindaco di Gaeta. Un’esperienza impegnativa e straordinaria che dura dieci anni.I concittadini, infatti, lo riconfermano al termine del primo mandato, al primo turno, senza ballottaggio con una maggioranza netta del 55,70%.

“Come si cambia una città. Idee, progetti e tanta passione: il modello Gaeta”(Typimedia Editore, 13,5x21cm, € 16,90) è disponibile in libreria e in edicola. È inoltre possibile acquistare la mappa online sul sito www.typimediaeditore.it.