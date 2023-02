Il MOF alla Fruit Logistica di Berlino

Ci sarà anche il MOF tra i protagonisti della prossima edizione della FRUIT LOGISTICA, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta in programma a Berlino da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio. Nell’ambito delle complessive azioni di rilancio della struttura di Fondi, il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi parteciperà con uno spazio espositivo di primissimo livello situato nel Padiglione ITALIA Hall 2.2. – stand C.01.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle complessive azioni di internazionalizzazione che MOF sta mettendo in campo quale strumento di promozione dei prodotti del territorio e della capacità imprenditoriale delle aziende che vi operano finalizzate alla valorizzazione del complessivo sistema produttivo locale.

La fiera, che ha come obiettivo primario quello di catalizzare opportuni contatti commerciali che possano rappresentare reali ipotesi di sviluppo dell’intero sistema produttivo locale, negli ultimi anni si caratterizza sempre più anche come momento di confronto istituzionale dove, in un contesto internazionale, vengono approfondite, attraverso focus tematici, le complessive dinamiche connesse alla filiera agroalimentare italiana ed il ruolo principe dei Mercati all’Ingrosso quali moderni “green hubs” in grado di assicurare, quotidianamente la distribuzione delle migliori produzioni ortofrutticole garantendone qualità, sicurezza alimentare e giusto prezzo nell’interesse di produttori e consumatori.

Il programma della tre giorni berlinese prenderà il via mercoledì 8 febbraio con l’apertura dello stand fissata per le 10 del mattino, seguita da incontri B2B, per poi concentrarsi alle 13 su “I Colori del MOF”, il percorso degustativo che conterà sulla presenza ai fornelli dello chef Fausto Ferrante del ristorante “Da Fausto”. A seguire, alle 15, il seminario “Dalla terra alla tavola – Le eccellenze del Mof nella moderna ristorazione”, con importanti ospiti e relatori tra i quali il direttore del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi, Roberto Sepe. Giovedì un’altra giornata ricca di eventi, a cominciare dal focus “Nuovo ruolo del MOF nel sistema distrettuale agricolo di filiera – Evoluzione verso un modello sostenibile certificato”, al quale prenderanno parte il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, il presidente di Fedagromercati, Valentino Di Pisa, per DNV – Organismo di Certificazione, Salvatore Pizzo, il presidente della Camera di Commercio di Latina-Frosinone, Giovanni Acampora, il presidente del MOF, Bernardino Quattrociocchi, ed Enzo Addessi, amministratore delegato del Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi.

Alle 15 il focus “Fedagro Giovani e i mercati all’ingrosso: la sfida di oggi e di domani”, per chiudere la giornata alle 16 con “Spritz…. Iamo freschezza”. La giornata di venerdì, infine, inizierà alle 10 con l’apertura dello stand, poi un momento dedicato agli incontri B2B, per poi concentrarsi sul cibo con “I colori dell’Italia” e chiudere la tre giorni con i saluti e l’arrivederci alla prossima edizione della manifestazione fieristica più importante del settore ortofrutticolo internazionale. Ad accompagnare MOF nella tre giorni berlinese il know how e le eccellenze di: Agrofondi, AOP Csc Lazio, Eureka, Forcina Marco, Magliozzi, Silvana Frutta, Vaccaro.

Gli organizzatori dell’evento hanno confermato che gli espositori hanno già prenotato il 25% di spazio in più rispetto alla edizione primaverile del 2022, il che dimostra quanto sia riconosciuta la centralità della manifestazione per il settore a livello globale. Il MOF, da mercato capace di guardare al futuro, vuole vivere da protagonista FRUIT LOGISTICA 2023.