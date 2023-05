Il Parco Riviera di Ulisse e l’Associazione Arcadia presentano il convegno “Le Api. Indicatori di biodiversità “

Presso il suggestivo scenario del Museo Archeologico di Sperlonga, si è svolto il convegno inaugurale della settimana dedicata all’importanza delle api e la biodiversità”. L’evento è stato organizzato dal Parco Riviera di Ulisse in collaborazione con l’Associazione Arcadia.

Il convegno ha visto la partecipazione di esperti del settore, che hanno presentato interventi di grande rilevanza sull’argomento. La dott.ssa Maria Catta, rappresentante dell’ARISIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), ha illustrato la tutela e la caratterizzazione dell’ape mellifera ligustica, una specie di ape endemica dell’area.

Il dott. Giovanni Formato, responsabile del laboratorio di apicoltura dell’IZS (Istituto Zooprofilattico Sperimentale) del Lazio e della Toscana, ha approfondito l’importanza delle api per l’ambiente, evidenziando il ruolo fondamentale che svolgono nella conservazione della biodiversità e nell’impollinazione delle piante.

Inoltre, il dott. Giuseppe Ceprano, presidente dell’Ordine degli Agronomi di Napoli, ha presentato gli indicatori biologici che permettono di valutare lo stato di salute delle api e di monitorare l’ecosistema.

Come è noto le api svolgono un ruolo cruciale nell’impollinazione e nella conservazione della biodiversità. La diminuzione delle api rappresenta una minaccia per gli ecosistemi naturali. L’agricoltura dipende fortemente dall’impollinazione delle api. La moria delle api in Italia è aumentata a causa di patogeni, parassiti, cambiamenti climatici e uso di prodotti fitosanitari. Le api e il polline forniscono indicazioni sullo stato ambientale e la contaminazione chimica. L’ISPRA è coinvolto nella ricerca sulla mortalità delle api e ha contribuito alla creazione di una rete di monitoraggio nazionale. Nel 2016 sono state segnalate morti di api e spopolamenti degli alveari a causa di pesticidi e patogeni. Le api, comprese quelle selvatiche, sono cruciali per valutare la qualità dell’ambiente e lo stato degli ecosistemi.



Il rappresentante del Parco Riviera di Ulisse ha sottolineato l’importanza di queste iniziative volte a promuovere la produzione di “miele del parco”. Attraverso la sensibilizzazione del pubblico sull’importanza delle api e della biodiversità, l’obiettivo è quello di incentivare la consapevolezza e la partecipazione attiva nella tutela di questi preziosi insetti e dell’ambiente in cui vivono.

Il convegno “Le Api e la Biodiversità” rappresenta solo l’inizio di una settimana ricca di iniziative che coinvolgeranno il Parco Riviera di Ulisse e l’Associazione Arcadia nella promozione della salvaguardia delle api e della biodiversità.