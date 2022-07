Il passaggio della stazione spaziale internazionale. Come e quando vedere la ISS

La Stazione Spaziale Internazionale è certamente la struttura più ambiziosa e complessa che ha permesso all’uomo di vivere nello spazio.

La Iss orbita in caduta libera attorno la Terra dal 1998. Si trova ad un’altezza di 400 km e viaggia con una velocità pari a 28000 km/h. Ogni 92 minuti la stazione compie un giro completo intorno al nostro pianeta.

Continuano i transiti della #ISS ad “orari serali comodi” e oggi 12 luglio ci sarà un passaggio visibile da tutta Italia alle 22:30 circa.



Sarà una bella occasione per fare un saluto simbolico a Samantha Cristoforetti.



Nella figura vedete un grande cerchio bianco che rappresenta la zona in cui la ISS sarà visibile nell’intervallo di tempo considerato; gli osservatori più fortunati saranno quelli nelle vicinanze della riga rossa centrale che rappresenta la traiettoria effettiva della Stazione.

Dunque, in questo caso specifico, gli abitanti di Cagliari, Napoli e Campobasso vedranno la ISS passare sulle loro teste a poco più di 400 km di distanza, che guarda caso è proprio l’altezza a cui orbita. Invece, per avere un’idea della differenza, la distanza minima della Stazione Spaziale da Cummi (SV) sarà di 700 km, dove non salirà oltre i 34° sull’orizzonte.



Simulazioni effettuate tramite heavens-above.com / satflare.com

La stazione spaziale (Iss) è facilmente visibile dalla Terra. Il suo rivestimento metallico riflette la luce solare e appare come un punto luminoso costante che si sposta velocemente nel cielo. Risulta l’oggetto più luminoso delle stelle che osserviamo di notte, pertanto è possibile guardarlo anche nei centri urbani. Il momento migliore per guardare la Iss è al tramonto o all’alba, quando l’osservatore si trova nell’ombra della Terra, ma la base spaziale è ancora illuminata dal Sole.

Inoltre scaricando l’app ISS Live Now, oltre a vedere in tempo reale dove si trova la stazione, è possibile osservare in diretta streaming HD come gli astronauti vedono la Terra dallo spazio.

fonte www.astronauticast.it