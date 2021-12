“Il prezzo del tempo”, il nuovo saggio di crescita personale di Ilaria Marchioni

Casa Editrice: Gruppo Albatros Il Filo

Collana: Nuove Voci – I Saggi

Genere: Saggio di crescita personale

Pagine: 264

Prezzo: 14,90 €

“Il prezzo del tempo” di Ilaria Marchioni è un saggio in cui si aiuta a scoprire e a trasformare i meccanismi inconsci (mentali, emotivi e fisici) che rubano il nostro tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, ed è l’unica moneta che non si può accumulare, ma solo spendere, «e se la spendiamo male stiamo spendendo male la nostra vita». L’autrice ci tiene a farci riflettere su quanto sia necessario imparare a riorganizzare il nostro tempo e ad abbandonare le abitudini disfunzionali e i condizionamenti esterni che ce lo fanno sprecare – «Ci sono 24 ore regalate ogni giorno a ogni essere vivente, senza distinzioni di razza, di ceto sociale, di età o di religione. Allora cos’è che manca? Manca il tempo per te, per fare le cose che ami, per essere davvero te stesso». Ilaria ci ricorda che la mancanza di tempo è un’illusione, perché se si sviluppa la consapevolezza di sé e si comprende quale prezzo si sta pagando per tutte le proprie abitudini disfunzionali, si può recuperare molto tempo. Il Covid19, nella sua tragedia innegabile, ha permesso agli esseri umani di sperimentare una dimensione interiore che ci ha allontanati dalla frenesia della nostra vita “normale”, e che ci ha ridato un ritmo più naturale: in questo modo ci ha offerto una nuova prospettiva da cui osservare l’esistenza e da cui ripartire per riprenderci il tempo della nostra vita, per vivere nel momento presente e ritrovare la gioia di fare delle cose per noi stessi e per la nostra felicità. L’opera tratta numerosi argomenti legati alle conseguenze derivanti dalla nostra errata gestione del tempo: ad esempio, nel primo capitolo “Il prezzo che paghiamo a causa dei nostri pensieri”,ci parla dei condizionamenti familiari e della nostra responsabilità di spezzare i copioni generazionali che ci portano a reiterare certi comportamenti sbagliati in cui “buttiamo” buona parte del nostro tempo, «rimanendo incastrati in credenze disfunzionali e in ruoli preconfezionati che non fanno davvero per noi». Si tratta diffusamente anche dei condizionamenti educativi, che possono creare ingenti danni – «Quanto tempo perdiamo nel farci più piccoli di quello che siamo? Nello sminuirci, nel castrarci, nel soffocare i nostri sogni, perché qualcuno ci ha detto che erano troppo grandi, e di tornare con i piedi per terra?». Si continua poi con due interessanti capitoli: quello dedicato al prezzo che paghiamo a causa delle nostre emozioni e quello in cui si parla del prezzo che facciamo pagare al nostro corpo.

