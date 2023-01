Il regalo perfetto per le feste natalizie? La gift card

Natale rappresenta un momento magico durante il quale è consuetudine scambiarsi doni tra amici, colleghi, familiari e parenti.

Ebbene proprio il regalo può essere fonte di stress per tanti motivi, a partire dallo scarso tempo a disposizione. In un mondo così frenetico e interconnesso si va sempre a 100 all’ora e diventa difficile trovare addirittura il tempo per fare un po’ di shopping per acquistare i doni natalizi per le persone care.

Un’altra questione spinosa riguarda la scelta del regalo, che non sempre incontra i gusti e le preferenze della persona cara.

L’imbarazzo di fare un regalo aumenta soprattutto quando non si ha grande confidenza con una persona, come un collega, e quindi risulta difficile scegliere un prodotto capace di intercettare i suoi gusti. Regali piuttosto intimi e personali, come un profumo o delle calzature, sono quindi da scartare.

Magari può capitare di non sapere cosa regalare poiché la persona cara ha già tutto ciò di cui ha bisogno, oppure c’è il rischio di fare un regalo doppione e quindi spendere soldi a vuoto.

A tutti questi problemi c’è però una soluzione comoda, flessibile e personalizzabile: la gift card di Natale.

La gift card è per l’appunto un buono acquisto, che spopola soprattutto nel periodo delle festività natalizie, disponibile in formato cartaceo o digitale.

La gift card cartacea può essere consegnata direttamente alla persona cara e personalizzata con colori, disegni, stampe e frasi carine come augurio.

La gift card digitale può essere inviata tramite e-mail, ma anche stampata e personalizzata secondo le proprie preferenze per poi essere consegnata fisicamente.

Sono almeno tre i vantaggi garantiti da questa soluzione: flessibilità, personalizzazione e comodità.

É flessibile poiché è disponibile in formato cartaceo o digitale, ma anche con diversi importi che generalmente vanno da 25 a 100 euro e oltre.

É personalizzabile poiché chi la riceve ha la possibilità di spendere la cifra dove e quando vuole. A tal proposito bisogna fare un’ulteriore distinzione. Alcune gift card sono emesse direttamente da un’azienda, un negozio o un e-commerce e non possono essere spese al di fuori dei punti vendita di quel marchio.

In alternativa ci sono le gift card multibrand, che invece possono essere spese in tutti i negozi fisici e gli shop online dei brand convenzionati.

Chi riceve la gift card ha quindi la massima libertà di spesa e secondo le sue abitudini d’acquisto, poiché può usarla per fare shopping online oppure offline.

Infine è una soluzione comodissima per chi fa il regalo, che può scegliere il buono che preferisce direttamente dal divano di casa sua, senza lo stress di dover scendere a fare acquisti tra traffico, fiumi di persone e difficoltà di trovare parcheggio.

Non c’è il rischio di fare un regalo sgradito né tanto meno di fare un regalo doppione, poiché la persona che riceve il buono può acquistare ciò di cui ha realmente bisogno e che meglio incontra le sue esigenze e preferenze.