“Il respiro delle Stelle”, il nuovo romanzo di Mary Rood

Casa editrice: Blueberry Edizioni

Genere: Historical Romance

Pagine: 149

Prezzo: 11,50 €

“Il respiro delle Stelle” di Mary Rood è un romanzo storico a sfondo romantico ambientato nel 1888 ad Arles, proprio nel periodo in cui viveva nella città provenzale il grande pittore Vincent Van Gogh. E l’arte è proprio una delle tematiche principali di quest’opera emozionante e dalle suggestioni femministe, in cui si racconta di un’estate importante nella vita della protagonista sedicenne Marie, un’aspirante artista. Marie non tollera il modo in cui la società francese tratta le donne che hanno ambizioni forti: per questo motivo ha deciso sin da piccola di vestirsi da ragazzo, per non essere sottovalutata o, peggio, ostacolata nel suo percorso per diventare una pittrice. «Non c’era posto per le donne sognatrici», ella afferma, e non ha tutti i torti; niente però può fermarla dal raggiungere i suoi obiettivi, e quindi si trasferisce dal suo piccolo paese sul mare ad Arles, dove prende servizio presso una panetteria. In questo modo può sostentarsi e permettersi i colori, i pennelli e le tele: quando inizia a vagare per i campi in cerca di ispirazione artistica incontra Vincent, un pittore eccezionale, che però non riscuote molto successo in città essendo considerato stravagante, scortese e sporco. Per Marie, invece, egli è dotato di un luminoso talento, anche se si rende conto che egli sia preda di una pericolosa oscurità – «Accoglievo i suoi pensieri e i suoi ragionamenti come un dono. A volte però sembrava combattuto, come se dentro di lui luci e ombre si inseguissero senza dargli pace. La sua luce erano i colori, i pennelli e la natura che lo circondava. Il suo buio lo percepivo ma non lo conoscevo». Vincent l’aiuta ad avere il coraggio e la costanza di approfondire la sua arte, mentre egli sprofonda progressivamente nel male più insidioso: una tristezza infinita da cui sa che non potrà mai guarire. Mary Rood dipinge un vivido ritratto del pittore olandese, mentre ci presenta il percorso di maturazione della sua giovane e intraprendente protagonista: Marie si lega a Jérôme, un suo amico d’infanzia, e insieme a lui esplora l’amore e la sessualità. Vita e arte si intrecciano in quest’opera appassionante, che ricorda a tutti, e non solo alle donne, di perseguire i propri sogni senza paura, e di non nascondere la propria natura: anche Marie lo capirà, e deciderà di non costringersi più in abiti maschili, e di conquistare a testa alta la sua libertà di donna e di artista.

