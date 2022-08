Il Roby Tour 2022 torna in Europa: Spagna e Portogallo

Il Roby Tour torna in Europa dopo le edizioni 2020 e 2021 in Italia (Sicilia e Sardegna). Per la 17esima edizione i motociclisti, capitanati da Roby, sbarcano in terra iberica: 46 moto, 1 furgone e 66 partecipanti da tutto il Golfo di Gaeta (e oltre).

Barcellona, Saragozza, Leon, Santiago de Compostela, Porto, Lisbona, Portimao, Siviglia, Granada, Murcia e Peniscola, per un totale di 4.760 km. La partenza del mototour è prevista per sabato 3 settembre 2022 da Gaeta, e ha come prima tappa il porto di Civitavecchia, dove i partecipanti, si imbarcheranno su un traghetto alla volta di Barcellona; ben 11 tappe (8 in Spagna e 3 in Portogallo), con numerose fermate in punti di interesse di rilievo quali Fatima, Cabo de Roca, Cabo de Sao Vicente, Western Leone e bellissimi parchi nazionali, per poi fare ritorno in terra pontina domenica 18 settembre.

“Finalmente torniamo in Europa -racconta Roby- e precisamente in Spagna e Portogallo: anche se ci siamo stati altre volte, ogni anno cambiano i percorsi, cambiano le città. Scelgo mete importanti e parchi bellissimi e poi faccio le tappe. Cerco di trovare i posti più belli e particolari, quelli dove nessuno va. Paesini da 100 abitanti, noi siamo 66… già facciamo un paese. Quest’anno saremmo dovuti andare a Capo Nord, era tutto pianificato: 9 traghetti che dovevamo prendere, 11mila chilometri, però purtroppo con la guerra in Ucraina ci siamo demoralizzati”.

“Quest’anno -continua il numero 1 del Roby Tour- torna l’appuntamento a Itaca, dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia. L’appuntamento è per domenica 2 ottobre, al ritorno dal moto tour in Europa”.

Media partner del motoraduno il Gazzettino del Golfo che, anche quest’anno, si unisce al Roby Tour: ogni giorno sulle pagine Facebook www.facebook.com/gazzettinodelgolfo e www.facebook.com/roby.tour, video, foto e dirette oltre alle tappe del giorno e altre curiosità.