Il saggio di Alessandro Del Vescovo è un invito a realizzare un mondo di pace e fratellanza

Con il suo saggio “L’umanità e la fine dei tempi – La battaglia finale”, Alessandro Del Vescovo ci offre una profonda riflessione sul mondo contemporaneo in cui per l’autore è necessario attuare un cambio di rotta radicale a livello spirituale.

“Arrivati a questo punto quindi, l’umanità si trova a un bivio. È il momento di scegliere da che parte stare; o seguire il male ingannatore che vuole distruggere e sottomettere l’umanità oppure arruolarsi nell’armata del bene che lavora con amore e dedizione alla costruzione del nuovo mondo. È arrivato il momento delle grandi scelte, non si può più stare nel mezzo, come diceva il Maestro Gesù: “chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde” (Matteo 12,30), che si riferiva anche a questi tempi, ‘la fine dei tempi’. Se l’umanità dovesse continuare su questa strada, lasciando campo libero alle forze oscure, il mondo rischierebbe la distruzione e l’umanità stessa l’estinzione. È necessario quindi che sempre più esseri umani s’incamminino sul sentiero di luce e amore, per abbandonare questa Terra derelitta e costruire un nuovo mondo di pace e fratellanza” scrive Alessandro Del Vescovo nel suo libro.

L’inizio del nuovo ciclo segnerà la fine dell’Era dei Pesci e l’ingresso nell’Era dell’Acquario, basata sull’amore e sulla fratellanza. Per esporre la sua tesi, l’autore utilizza anche citazioni e spiegazioni tratte da alcuni brani delle Sacre Scritture. Il testo è ricco inoltre di riferimenti all’esoterismo e alle dottrine come la Teosofia che Del Vescovo studia da diversi anni. La Teosofia non è una religione o una filosofia ma è piuttosto una via alla consapevolezza interiore che si basa essenzialmente sul metodo dell’osservazione attraverso la dimensione meditativa e sulla maieutica, che è strettamente connessa alla ricerca della verità.

Tutta la produzione letteraria di Alessandro Del Vescovo è incentrata infatti su tematiche spirituali ed ha come obiettivo il miglioramento dell’uomo nel suo complesso attraverso l’ascolto di sé e la diffusione di discipline e tecniche come lo yoga e la meditazione. “L’umanità e la fine dei tempi – La battaglia finale” è la terza opera dell’autore che nel 2021 ha pubblicato un saggio filosofico-spirituale intitolato “La Via dell’Amore”, edito da Edizioni Alvorada, e nel 2022 ha dato alle stampe la raccolta di poesie “Siamo nel mondo ma non siamo del mondo” all’interno dell’antologia poetica “Luci Sparse” pubblicata da Pagine Editore.

