In arresto tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: In casa droga e contanti

Il 25 febbraio 2021, in Aprilia, i carabinieri del norm del locale reparto territoriale, nel corso di specifici servizi di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto tre soggetti, un 44enne, un 26enne ed un 25enne, i quali nel corso di una perquisizione domiciliare venivano trovati in possesso di 8 (otto) kg. di sostanza stupefacente tipo hashish, euro 2.600 in contanti (provento dell’attività illecita condotta) e 4 cellulari, il tutto posto sotto sequestro.

Gli arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di velletri.