In negozio senza mascherina: multe per 800 euro

I militari della Compagnia Carabinieri di Formia, nell’ambito di attività di controllo degli esercizi pubblici, dei circoli privati e dei locali destinati ad intrattenimento danzante disposte dal Comando Provinciale di Latina, al fine di verificarne la regolarità delle autorizzazioni, il rispetto della normativa in materia di covid-19 ed il rispetto del divieto di vendita e di somministrazione di alcolici ai minori, hanno smascherato un finto circolo privato di Formia. Nello specifico, I militari della Stazione Carabinieri di Formia hanno individuato un circolo che, attraverso il paravento dell’attività ricreativa e culturale, svolgeva in verità una vera e propria attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e di sala giochi senza le prescritte autorizzazioni di polizia. Infatti, all’esito di un accurato controllo della documentazione dell’attività in parola – scaturita da un recente controllo ove furono sorpresi degli avventori non associati al circolo – sono state elevate contravvenzioni per un totale di euro 17.000 al titolare dell’Associazione Sportiva, un uomo di Formia, e disposta la chiusura del locale per mancanza di requisiti di sorvegliabilità,

agibilità e per il fatto che si trova a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali chiesa e scuole.

Nel medesimo contesto sono state elevate contravvenzioni a due persone trovate all’interno di attività commerciale del luogo senza la prevista mascherina per proteggere le vie respiratorie contro la diffusione del virus covid-19 elevando loro una sanzione pecuniaria per un totale di euro 800.