In possesso di 5 piante di marijuana, fermato un uomo di Minturno

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della:

− N.O.RM. – Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo cl. 1989 di Minturno (LT) per essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 5 piante di marijuana, gr. 1 di hashish e materiale per il confezionamento della sostanza.