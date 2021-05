In data odierna, in Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, deferivano in stato di libertà un 44 enne del luogo per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il prevenuto a seguito di controllo veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Le armi venivano sottoposte sequestro e messe a disposizione dell’A.G. inquirente.